Women's Day निमित्त तुमच्या आयुष्यातील 'ती'ला द्या स्वस्तात मस्त गिफ्ट!

Anushka Tapshalkar

महिला दिन खास बनवा

८ मार्चला साजऱ्या होणाऱ्या महिला दिनानिमित्त आपल्या आयुष्यातील खास महिलांना वेगळ्या पद्धतीने आनंद द्या.

आवडता नाश्ता बनवा

आई, बहीण किंवा जोडीदारासाठी सकाळी त्यांचा आवडता नाश्ता – पोहे, पॅनकेक्स किंवा हेल्दी स्मूदी बनवून दिवसाची छान सुरुवात करा.

रिलॅक्सिंग स्पा डे द्या

घरच्या घरी छोटा स्पा सेशन किंवा सलूनमध्ये स्पा गिफ्ट करून त्यांना आरामदायी अनुभव द्या.

हँडमेड ग्रीटिंग कार्ड

स्वतः बनवलेले ग्रीटिंग कार्ड, त्यावर लिहिलेला खास संदेश आणि छोट्या आठवणी त्यांना नक्कीच आनंद देतील.

सुंदर साडी किंवा ड्रेस भेट द्या

त्यांच्या आवडीच्या रंगाची किंवा डिझाइनची साडी किंवा एखादा ड्रेस भेट देऊन त्यांच्या वॉर्डरोबमध्ये खास भर घाला.

हृदयस्पर्शी पत्र लिहा

तुमच्या भावना व्यक्त करणारे हस्तलिखित पत्र हे साधं पण अत्यंत भावनिक गिफ्ट ठरू शकतं.

पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स

नाव किंवा खास मेसेज असलेले नेकलेस, ब्रेसलेट, टोट बॅग किंवा मग देऊन गिफ्ट अधिक खास बनवा.

एकत्र वेळ घालवा

पिकनिक, मूव्ही डेट किंवा छोटासा आउटिंग प्लॅन करा. महिलांना आनंद देण्यासाठी तुमचा वेळ आणि प्रेमच सर्वात मोठं गिफ्ट असतं.

