प्रत्येक मुलीने लक्षात ठेवाव्यात आयुष्यात बदल घडवणाऱ्या ‘या’ 5 गोष्टी

जागतिक महिला दिन

दरवर्षी ८ मार्चला जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो.

महत्वाच्या गोष्टी

प्रत्येक मुलीला लाइफ चेजिंग गोष्टी माहिती असल्यास पाहिजे.

स्वतःवर विश्वास ठेवा

इतर काय म्हणतात यापेक्षा स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे.

आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बना

स्वतः कमावणे आणि पैशांचे योग्य नियोजन करणे प्रत्येक मुलीसाठी आवश्यक आहे.

आरोग्याला प्राधान्य द्या

योग्य आहार, व्यायाम आणि पुरेशी झोप यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी राहते.

'नाही' म्हणायला शिका

प्रत्येक गोष्टीला हो म्हणणे गरजेचे नाही. चुकीच्या गोष्टींना ठामपणे नकार द्या.

सतत शिकत राहा

नवीन कौशल्ये शिकणे आणि स्वतःला अपडेट ठेवणे यामुळे आत्मविश्वास वाढतो.

