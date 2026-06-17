स्वस्तात प्रोटीन वाढवायचंय? पोषणतज्ज्ञांनी सांगितले घरातच आहेत 'हे' 7 सुपरफूड्स

Anushka Tapshalkar
पोषणतज्ज्ञ सोनिया नारंग यांनी रोजच्या स्वयंपाकघरात सहज मिळणारे, प्रोटीनने भरपूर आणि बजेट-फ्रेंडली पदार्थ सांगितले आहेत.
Protein
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पेरूमध्ये प्रोटीनसोबत फायबर, व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्सही भरपूर प्रमाणात असतात.
Guava
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हिरवे वाटाणे हे वनस्पतीजन्य प्रोटीनचा उत्तम स्रोत असून ते अनेक पदार्थांमध्ये सहज वापरता येतात.
Green Peas
उडीद डाळ प्रोटीनने समृद्ध असून शरीराला आवश्यक पोषक घटक पुरवण्यास मदत करते.
Udid Dal
हरभऱ्यापासून बनवलेलं बेसन प्रोटीनचा चांगला स्रोत आहे. चिल्ला, थालीपीठ आणि इतर पदार्थांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो.
Besan
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भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रोटीन, हेल्दी फॅट्स आणि अनेक महत्त्वाचे खनिज घटक आढळतात.
Pumpkin Seeds
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शेंगदाणे स्वस्त, सहज उपलब्ध आणि प्रोटीनने भरपूर असतात. रोजच्या आहारात त्यांचा समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.
Peanuts
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