सलग 1 महिना जवासाच्या बिया खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Anushka Tapshalkar
जवस (Flaxseeds) हे फायबर, ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड्स आणि महत्त्वाच्या पोषक तत्त्वांनी समृद्ध सुपरफूड मानले जाते.
Flax Seeds
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जवसमधील भरपूर फायबर आतड्यांची हालचाल सुरळीत ठेवते, बद्धकोष्ठता कमी करते आणि पोट फुगण्याचा त्रासही कमी करण्यास मदत करते.
Improves Digestion
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नियमित जवस सेवन केल्याने रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते. तसेच LDL (वाईट) कोलेस्टेरॉल कमी होऊन हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका कमी होऊ शकतो.
Heart Health
दररोज 10-20 ग्रॅम जवस पावडर घेतल्यास रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर राहण्यास मदत होते आणि इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारू शकते.
Diabetes Control
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जवसमधील लिग्नॅन्स हे वनस्पतीजन्य इस्ट्रोजेनसारखे कार्य करतात. त्यामुळे महिलांमध्ये रजोनिवृत्तीची लक्षणे जसे हॉट फ्लॅशेस आणि मूड स्विंग्स कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Hormones
ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड्स त्वचेला नैसर्गिक ओलावा देतात, सूज कमी करतात आणि केसांना अधिक मजबूत व चमकदार बनवतात.
Hair and Skin
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नियमित जवस खाल्ल्याने पचन, हृदयाचे आरोग्य, रक्तातील साखर, हार्मोनल संतुलन तसेच त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यात सुधारणा जाणवू शकते
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