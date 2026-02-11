जगातील एकमेव देश जिथे वाहनाचे चलन कापले जात नाही, मात्र मिळते अजब शिक्षा

वाहतुकीचे नियम

जगातील प्रत्येक देशात वेगवेगळे नियम आणि कायदे आहेत. पण जवळजवळ सर्व देशांमध्ये वाहतुकीचे नियम सामान्यतः सारखेच असतात.

नियम भंग

जर एखाद्या व्यक्तीने वाहतुकीचे नियम मोडले तर वाहतूक पोलिस त्यांच्यावर कारवाई करतात. दंड आकारला जातो.

उल्लंघन

जर वाहतुकीचे उल्लंघन गंभीर असेल तर मोठा दंड आकारला जातो आणि वाहन जप्त केले जाते आणि चालकाला अटक केली जाते.

अफगाणिस्तान

पण तुम्हाला माहित आहे का,अफगाणिस्तान या बाबतीत पूर्णपणे वेगळा आहे. इथले वाहतुकीचे नियम इतके वेगळे आहेत की कोणीही कल्पनाही करू शकत नव्हते.

हराम

तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण अफगाणिस्तानातील वाहतूक पोलिस कोणालाही दंड आकारत नाहीत. कारण देशाचे सरकार ते हराम (अवैध) कृत्य मानते.

तालिबान

देशात सत्तेत असलेले तालिबान असे मानतात की दंड आकारणे इस्लाममध्ये निषिद्ध आहे. म्हणून कोणत्याही वाहनाला दंड आकारला जात नाही.

वैध कागदपत्रे

अशा परिस्थितीत जेव्हा वाहतूक पोलिस वैध कागदपत्रे किंवा परवाना नसलेले वाहन पकडतात तेव्हा वाहन जप्त केले जाते.

वाहन परत

यानंतर जेव्हा तुम्ही वाहतूक पोलिसांना वैध कागदपत्रे दाखवता तेव्हा वाहन परत केले जाते. या कालावधीत कोणतेही चलन आकारले जात नाही.

सूचना

हा लेख इंटरनेटवर उपलब्ध महितीवर आधारित आहे, सकाळ याची पुष्टी करत नाही.

