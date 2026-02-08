मुंबईचं ‘बॉम्बे’ नाव नेमकं कुणी ठेवलं? इतिहास जाणून घ्या

Yashwant Kshirsagar

सातवे मोठे शहर

मुंबई हे जगातील ७ वे सर्वात मोठे शहर आहे.

स्वप्ननगरी

या शहराला स्वप्नांचे शहर म्हणूनही ओळखले जाते.

मुंबादेवी

कोळी लोकांची कुलदेवी मुंबा देवी आहे आणि या शहराचे नाव तिच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.

सोळावे शतक

पण या शहरातची जुने नाव हे बॉम्बे हे १६ व्या शतकातील आहे.

ब्रिटिश राजवट

ब्रिटिश राजवटीत, 'बॉम्बे' जगभरात प्रसिद्ध झाले. जरी नाव बदलले असले तरी, स्थानिक लोक नेहमीच ते मुंबा देवीशी जोडत असत.

बॉम्बे

पण १७ व्या शतकात ब्रिटिशांनी शहराचा ताबा घेतल्यानंतर, त्याचे पूर्वीचे नाव म्हणून ओळखले जाऊ लागले, जे बॉम्बे झाले.

नाव बदलण्याची मागणी

स्वातंत्र्यानंतर, या शहराची सांस्कृतिक ओळख परत मिळवण्यासाठी नाव बदलण्याची मागणी सुरू झाली.

पुन्हा बदलले नाव

सरकारने १९९५ मध्ये अधिकृतपणे बॉम्बेचे नाव बदलून मुंबई केले.

मुंबई

मराठी लोक या शहरा मुंबई म्हणत आणि हिंदी भाषिक लोक शहराला बॉम्बे देखील म्हणत असत.

