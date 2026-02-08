मुंबईचं ‘बॉम्बे’ नाव नेमकं कुणी ठेवलं? इतिहास जाणून घ्या

Yashwant Kshirsagar
मुंबई हे जगातील ७ वे सर्वात मोठे शहर आहे.
Bombay to Mumbai Name History
या शहराला स्वप्नांचे शहर म्हणूनही ओळखले जाते.
कोळी लोकांची कुलदेवी मुंबा देवी आहे आणि या शहराचे नाव तिच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे.
पण या शहरातची जुने नाव हे बॉम्बे हे १६ व्या शतकातील आहे.
ब्रिटिश राजवटीत, 'बॉम्बे' जगभरात प्रसिद्ध झाले. जरी नाव बदलले असले तरी, स्थानिक लोक नेहमीच ते मुंबा देवीशी जोडत असत.
पण १७ व्या शतकात ब्रिटिशांनी शहराचा ताबा घेतल्यानंतर, त्याचे पूर्वीचे नाव म्हणून ओळखले जाऊ लागले, जे बॉम्बे झाले.
स्वातंत्र्यानंतर, या शहराची सांस्कृतिक ओळख परत मिळवण्यासाठी नाव बदलण्याची मागणी सुरू झाली.
सरकारने १९९५ मध्ये अधिकृतपणे बॉम्बेचे नाव बदलून मुंबई केले.
मराठी लोक या शहरा मुंबई म्हणत आणि हिंदी भाषिक लोक शहराला बॉम्बे देखील म्हणत असत.
