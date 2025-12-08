बाबा वेंगानंतर जगात इतर कोणते बाबा प्रसिद्ध झाले? 'यांची' नावे तुम्ही ऐकलीत का?

Mansi Khambe

अनेक संदेष्ट्य

बाबा वेंगा नंतरही, अशा अनेक संदेष्ट्यांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ज्यांच्या भविष्यवाण्यांवर अजूनही जोरदार चर्चा आहे.

Baba Venga

|

ESakal

नॉस्ट्राडेमस

१६ व्या शतकातील फ्रान्समध्ये साथीच्या आणि अशांततेच्या काळात जन्मलेला नोस्ट्राडेमस. त्याचे भविष्यवाण्यांचे पुस्तक, लेस प्रोफेटीज, जगातील सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पुस्तकांपैकी एक आहे.

Baba Venga

|

ESakal

थेट भाकिते

नोस्ट्राडेमसने त्याच्या लेखनात थेट भाकिते दिली नाहीत. तर त्याऐवजी संकेत, रूपके आणि कोडे वापरले. म्हणूनच लोक बहुतेकदा प्रत्येक मोठ्या घटनेला मग ती युद्ध असो किंवा राजकीय उलथापालथ असो, त्यांच्याशी जोडतात.

Baba Venga

|

ESakal

बाबा वेंगा

बाबा वेंगा हे अशा संदेष्ट्यांपैकी एक होते. ज्यांना केवळ एक संदेष्टाच नव्हे तर एक काळातील अस्तित्व मानले जात असे.

Baba Venga

|

ESakal

भविष्यवाण्या

दहशतवादी हल्ले, राजकीय बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींबद्दलच्या त्यांच्या अनेक प्रसिद्ध भविष्यवाण्या गेल्या ३० वर्षांत वारंवार बातम्यांमध्ये आल्या आहेत.

Baba Venga

|

ESakal

भावनांनी प्रतिसाद

लोक म्हणतात की वेंगाकडे पाहण्याची कोणतीही विशेष क्षमता नव्हती. परंतु तिच्याकडे समजूतदारपणा होता. ती लोकांना पाहून नाही तर भावनांनी प्रतिसाद देत असे.

Baba Venga

|

ESakal

र्यो तात्सुकी

जपानच्या र्यो तात्सुकीला जगातील अशा भविष्यवेत्त्यांपैकी एक मानले जाते ज्यांना स्वप्नात असाधारण घटना पाहता येतात.

Baba Venga

|

ESakal

दृष्टिकोन अद्वितीय

आशियातील त्सुनामी, भूकंप आणि राजकीय संकटांबद्दलच्या तिच्या भाकितांमुळे सोशल मीडियावर व्यापक चर्चा झाली आहे. र्योचा अनोखा दृष्टिकोन अद्वितीय आहे.

Baba Venga

|

ESakal

संवेदनशील इशारा

ती भविष्यवाणीला चमत्कार नाही तर "संवेदनशील इशारा" मानते. ती म्हणते की भविष्य बदलू शकते आणि या विश्वासामुळे लोक तिचे शब्द भीती म्हणून नव्हे तर इशारा म्हणून घेतात.

Baba Venga

|

ESakal

एडगर केयस

अमेरिकेतील एडगर केस हे अशा दुर्मिळ संदेष्ट्यांपैकी एक होते जे गाढ झोपेच्या अवस्थेत असतानाही प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत होते.

Baba Venga

|

ESakal

अवचेतन मन

त्यांनी असा दावा केला की या अवस्थेत त्यांचे अवचेतन मन "माहितीच्या स्रोताशी" जोडलेले असते. केस यांनी हजारो भाकिते नोंदवली.

Baba Venga

|

ESakal

राजकीय हवामान

ज्यात आजारांपासून ते जगातील बदलत्या राजकीय हवामानापर्यंतचा समावेश होता आणि अनेक घटना कालांतराने जुळत असल्याचे दिसून आले.

Baba Venga

|

ESakal

ज्युनियर जस्टिन

ज्युनियर जस्टिन भविष्यातील घटना त्याच्या स्वप्नांमध्ये आणि अगदी स्पष्ट आणि पद्धतशीर पद्धतीने पाहण्याचा दावा करतो.

Baba Venga

|

ESakal

ठळक बातम्या

अर्थव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती आणि जागतिक संघर्षांबद्दलच्या त्याच्या भाकितांनी ब्राझीलपासून युरोपपर्यंत बातम्यांमध्ये ठळक बातम्या दिल्या आहेत.

Baba Venga

|

ESakal

तपशील प्रदान

त्याचे भाकिते अद्वितीय आहेत. ते क्षणार्धात सर्वकाही सांगत नाहीत, तर तारीख, वेळ किंवा दिशा यासारखे अतिशय विशिष्ट तपशील प्रदान करतात.

Baba Venga

|

ESakal

थंडी वाढली की शरीर का थरथरायला लागते?

Shiver By Cold

|

ESakal

येथे क्लिक करा