थंडी वाढली की शरीर का थरथरायला लागते?

Mansi Khambe

हिवाळ्यात थरथरणे

जेव्हा जेव्हा तापमान वेगाने कमी होते तेव्हा शरीर स्वसंरक्षण मोडमध्ये जाते आणि थरथर कापू लागते. जरी ते थोडे विचित्र वाटत असले तरी, थरथरणे ही एक जगण्याची यंत्रणा आहे.

डिझाइन

जी शरीराला जास्त उष्णता गमावण्यापासून रोखण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. थंडी वाढल्यावर आपले शरीर का थरथरते ते शोधूया.

तापमान

हायपोथॅलेमस शरीराच्या तापमानाचे सतत निरीक्षण करतो. थोडीशी घट जाणवताच, तो त्याला धोका म्हणून समजतो आणि उष्णता टिकवून ठेवणारी प्रतिक्रिया सक्रिय करतो.

अंतर्गत उष्णता

शरीराची अंतर्गत उष्णता कमी होत असल्याचे मेंदूला कळताच, शरीर थरथर कापू लागते. मेंदू स्नायूंना आकुंचन पावण्यासाठी आणि आराम करण्यासाठी जलद सिग्नल पाठवतो म्हणून थरथरणे आपोआप होते.

उबदार

आपण ते नियंत्रित करू शकत नाही; ते शरीराचा स्वतःला उबदार करण्याचा स्वयंचलित प्रयत्न आहे. प्रत्येक स्नायूंच्या आकुंचनामुळे ऊर्जा जाळली जाते आणि उष्णता बाहेर पडते.

उष्णतेचे उत्पादन

जेव्हा शेकडो स्नायू एकाच वेळी थरथरू लागतात तेव्हा उष्णतेचे उत्पादन वेगाने वाढते. ज्यामुळे शरीराला गमावलेली उष्णता परत मिळवण्यास मदत होते.

हायपोथर्मिया

थरथर कापल्याने निर्माण होणारी उष्णता महत्वाच्या अवयवांना त्यांचे तापमान राखण्यास मदत करते, ज्यामुळे हायपोथर्मियाचा धोका कमी होतो.

थंडीशी झुंजत

थरथरणे, कडक होणे आणि अस्वस्थता हे जास्त काम करणाऱ्या स्नायूंचे दुष्परिणाम आहेत. जरी ते अतिरेकी वाटत असले तरी, थरथरणे हे शरीर थंडीशी झुंजत असल्याचे लक्षण आहे.

संकेत

शरीर गरम झाल्यावर, हायपोथालेमस स्नायूंना थरथरणे थांबवण्याचा संकेत देतो. धोका टळल्यानंतर, शरीर पुन्हा सामान्य कार्य करण्यास सुरुवात करते.

