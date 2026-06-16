अगरबत्ती आणि धूपबत्तीच्या धूराने शरीरावर काय परिणाम होतात?

Varsha Balhe
घरात रोज धूप लावणं तुमच्या फुफ्फुसांसाठी धोकादायक ठरू शकतं!
Effects Of Incense Smoke On Lungs
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अगरबत्तीच्या धुरात PM2.5 नावाचे अतिसूक्ष्म कण असतात, जे श्वासाद्वारे थेट फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचतात.
Effects Of Incense Smoke On Lungs
esakal
कार्बन मोनॉक्साइड, बेंझिन आणि फॉर्मल्डिहाइड यामुळे श्वसनाचे आजार वाढू शकतात.
Effects Of Incense Smoke On Lungs
esakal
अस्थमा असलेल्या लोकांसाठी हा धूर सिगारेटसारखाच त्रासदायक ठरू शकतो.
Effects Of Incense Smoke On Lungs
esakal
डोळ्यांत जळजळ, डोकेदुखी आणि त्वचेवर खाज यासारख्या समस्या होऊ शकतात.
Effects Of Incense Smoke On Lungs
esakal
दीर्घकाळ बंद खोलीत धूप वापरल्यास श्वसनमार्गाचे गंभीर आजार किंवा कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.
Effects Of Incense Smoke On Lungs
esakal
धूप लावताना खिडक्या उघड्या ठेवा आणि खोलीत हवा खेळती ठेवा.
Effects Of Incense Smoke On Lungs
esakal
Vitamin C deficiency symptoms
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