शरीरात ‘क’ जीवनसत्त्व कमी झाल्याची 5 धोकादायक लक्षणे, उपाय न केल्यास होईल पश्चाताप

Saisimran Ghashi
शरीरात ‘क’ जीवनसत्त्वाची (Vitamin C) कमतरता झाल्यास शरीर आपल्याला काही धोक्याचे इशारे देऊ लागते.
vitamin c importance
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या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर आरोग्याचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
early symptoms of vitamin c deficiency
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शरीरातील ऊर्जा कमी होऊन प्रचंड अशक्तपणा जाणवतो.
fatigue vitamin c deficiency
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दात घासताना हिरड्यांमधून सतत रक्त येते.
gum bleeding vitamin c deficiency
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साध्या जखमा लवकर बऱ्या होत नाहीत.
non healing wounds vitamin c deficiency
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हाता-पायांच्या सांध्यांमध्ये तीव्र वेदना आणि सूज येते.
joint pain vitamin c deficiency
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त्वचा अतिशय खडबडीत, निस्तेज आणि कोरडी होते. खूप पिंपल्स येऊ लागतात
skin problems vitamin c deficiency
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
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