जगातील सर्वात महाग लाकूड, यापुढे सोनेही फिके; किंमत वाचून बसेल धक्का !

Yashwant Kshirsagar
जगातील सर्वात मौल्यवान नैसर्गिक पदार्थांचा विचार केला असता, सहसा सोने, हिरे किंवा प्लॅटिनम यांचा उल्लेख होतो.
Worlds Most Expensive Wood
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पण तुम्हाला माहित आहे का? लाकडाचा एक असा प्रकार आहे जो काही वेळा सोन्यापेक्षाही अधिक मौल्यवान असू शकतो? या लाकडाला 'अगरवुड' (किंवा 'ऊद' - Oud) म्हणून ओळखले जाते.
Worlds Most Expensive Wood
esakal
एका अहवालानुसार, याचे मूल्य इतके जास्त आहे की उच्च दर्जाच्या अगरवुडचा एक किलोचा भाव ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत असू शकतो.
Worlds Most Expensive Wood
esakal
अगरवुड हे जगातील सर्वात दुर्मिळ आणि मौल्यवान नैसर्गिक पदार्थांपैकी एक मानले जाते. हे काही सामान्य लाकूड नाही; तर ती एका विशिष्ट जैविक प्रक्रियेची परिणती आहे.
Worlds Most Expensive Wood
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हे लाकूड 'अक्विलारिया' (Aquilaria) या झाडाच्या आत तयार होते. प्रत्येक झाडापासून अगरवुड मिळत नाही, म्हणूनच त्याची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे आणि त्याची मागणी सतत वाढत आहे.
Worlds Most Expensive Wood
esakal
अगरवुडची सर्वात रंजक बाब म्हणजे त्याची निर्मिती प्रक्रिया. जेव्हा 'अक्विलारिया' झाडाला एका दुर्मिळ प्रकारच्या बुरशीचा (fungus) संसर्ग होतो, तेव्हा संरक्षणात्मक उपाय म्हणून ते झाड गडद रंगाचा आणि सुगंधी डिंक (resin) तयार करू लागते.
Worlds Most Expensive Wood
esakal
कालांतराने, हा डिंक लाकडामध्ये साचत जातो आणि हळूहळू त्याचे रूपांतर अगरवुडमध्ये होते.नैसर्गिकरीत्या ही प्रक्रिया जंगलात आढळणाऱ्या 'अक्विलारिया' झाडांपैकी केवळ २ ते ७ टक्के झाडांमध्येच घडते.
Worlds Most Expensive Wood
esakal
अगरवुडचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा अद्वितीय सुगंध. याचा सुगंध खोल, गोड, लाकडासारखा (woody) आणि दीर्घकाळ टिकणारा असतो.
Worlds Most Expensive Wood
esakal
म्हणूनच जगातील सर्वात महागड्या परफ्यूम्सच्या निर्मितीमध्ये याचा वापर केला जातो. अगरवुडपासून काढले जाणारे तेल ज्याला 'ऊद ऑईल' (Oud Oil) म्हणतात हे जगातील सर्वात महागड्या 'एसेन्शियल ऑईल्स'पैकी (essential oils) एक मानले जाते.
Worlds Most Expensive Wood
esakal
मध्य-पूर्वेकडील देशांमध्ये, ऊद-आधारित सुगंध आणि परफ्यूम्स हे विलासीपणाचे प्रतीक मानले जातात. त्याच वेळी, चीन, जपान आणि आग्नेय आशियातील अनेक देशांमध्ये शतकानुशतके धार्मिक आणि आध्यात्मिक विधींमध्ये याचा वापर केला जात आहे.
Worlds Most Expensive Wood
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Foods to avoid with jamun
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