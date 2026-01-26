कोणती योजना ११ कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देते....

सकाळ वृत्तसेवा
ॲग्रीस्टॅक ही शेतकऱ्यांसाठीची डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली आहे. यामध्ये शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक दिला जातो.
यामुळे शेतकऱ्यांचे पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत सारखे अनुदाने हे थेट बँक खात्यांमध्ये जमा होतात.
शेतकऱ्यांच्या शेतीसंबंधीची संपुर्ण माहिती ही या स्थळावर पारदर्शकरीत्या उपल्बध होते.
शेतकऱ्यांसाठी लागणारे सर्व कर्जासाठीची प्रक्रिया सोपी आणि जलद झाली आहे.
हवामान अंदाज, माती परीक्षण, सिंचन योजना यांची माहिती ॲग्रीस्टॅकमुळे सहज उपलब्ध होईल.
दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी किंवा अन्य आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांची माहिती सरकारांकडे आधीच उपलब्ध असेल.
याची नोंदणी ही महसूल, कृषी व जिल्हा परिषद विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे ही केली जाते.
देशभरातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार डिजिटल ओळख मिळणार असून शेतकऱ्यांपर्यंत तीन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार ने अग्रिस्टॅक योजना सुरू केली आहे.
हा प्रकल्प महाराष्ट्रासोबतच उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली आहे
