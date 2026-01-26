अफ्रिकेत राहूनही 'या' महिलांची असते परफेक्ट ग्लास स्किन; जाणून घ्या त्यामागचं रहस्य

Anushka Tapshalkar
परफेक्ट त्वचेसाठी फक्त रेटिनॉल आवश्यक आहे असं तुम्हाला वाटतं का? पण हिम्बा महिलांची ग्लास स्किन कोरड्या वाळवंटातही चमकते. पण हे कसं शक्य आहे?
Secret Behind Himba Women's Glass Skin
हिम्बा महिलांना मुरुमं किंवा जळजळ होत नाही कारण त्यांची त्वचा नैसर्गिक स्थितीत असते. आधुनिक क्लींझर त्वचेची नैसर्गिक आर्द्रता काढून टाकतात आणि मायक्रोबायोम नष्ट करतात.
ते ओजित्सा वापरतात जे लाल ओखर + तूप + औषधी वनस्पतीपासून बनवलं जातं. हे UVपासून संरक्षण करते, त्वचा उजळवते आणि त्वचेला हानी पोहोचत नाही. तुम्हीही मॉइश्चरायझर + फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन वापरून त्याचा लाभ घेऊ शकता.
त्यांच्या आहारात फॅट्स आणि कोलेजन मुबलक प्रमाणात असतात. त्यामुळे त्वचा तगडी आणि चमकदार दिसते.
हिम्बा महिलांना पाण्याने अंघोळ करण्याची परवानगी नाही, पण त्या धुराने स्नान करतात. धुरामुळे बॅक्टेरिया नष्ट होतो, छिद्र खुलतात, त्वचा मऊ होते.
धुराच्या स्नानामुळे त्वचा आणि केसांना नैसर्गिक सुगंध मिळतो. तुम्ही फेशियल स्टीमर आणि आवश्यक तेलांचा वापर करून ही प्रक्रिया घरच्या घरी करू शकता.
त्यांचे दात टूथब्रश ट्री आणि नैसर्गिक आहारामुळे निरोगी आणि रुंद दिसतात. तुम्ही मिस्फक्स स्टिक वापरून तोंड ताजे ठेवू शकता, कॅव्हिटी कमी होऊ शकते.
