अहिल्यानगरचा अभिमान! शहाजीराजांच्या स्वराज्याचा साक्षीदार आहे 'हा' भव्य किल्ला

Aarti Badade

पेमगिरी किल्ला - एक ऐतिहासिक वारसा

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील बाळेश्वर डोंगररांगेत पेमगिरी हा दुर्लक्षित पण अतिशय महत्त्वाचा ऐतिहासिक किल्ला वसलेला आहे.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

sakal

शहाजीराजांच्या स्वराज्याचा पाया

निजामशाही वाचवण्यासाठी शहाजीराजे भोसले यांनी १६३३ ते १६३६ या काळात याच पेमगिरी किल्ल्यावरून ३ वर्षे स्वतंत्र राज्यकारभार चालवला होता.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

Sakal

किल्ल्याचे दुसरे नाव 'शाहगड'

शहाजीराजांच्या ऐतिहासिक वास्तव्यामुळे या किल्ल्याला 'शाहगड' असेही म्हटले जाते. स्वराज्याच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांचा हा किल्ला मूक साक्षीदार आहे.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

Sakal

प्राचीन पेमादेवी मंदिर

पेमगिरी किल्ला संगमनेर-अकोले रस्त्यावरील कळस गावाजवळ असून, येथे प्राचीन पेमादेवी मंदिर आहे, जे भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

Sakal

सर्वात मोठा वटवृक्ष?

पेमगिरी किल्ल्याच्या पायथ्याशी एक विशाल वटवृक्ष आहे. निसर्गप्रेमींसाठी हे एक मोठे आकर्षण असून या वडाचा विस्तार पाहून पर्यटक थक्क होतात.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

Sakal

यादवकालीन ऐतिहासिक अवशेष

हा किल्ला यादवकालीन मानला जातो. येथे पडक्या तटबंदीचे अवशेष, चोर दरवाजा आणि कोरडी पाण्याची टाकी आजही पाहायला मिळतात.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

Sakal

ट्रेकिंगसाठी उत्तम ठिकाण

पेमगिरी हा एक छोटा डोंगरी किल्ला असून ट्रेकर्ससाठी हे उत्तम डेस्टिनेशन आहे. किल्ल्याच्या माथ्यावरून अहिल्यानगरचा निसर्गरम्य नजारा दिसतो.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

Sakal

सुट्टीचा आनंद घ्या!

इतिहास, निसर्ग आणि शांतता यांचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर या सुट्टीत पेमगिरी किल्ल्याला नक्की भेट द्या. अहिल्यानगरमधील हा लपलेला खजिना आवर्जून पहा.

Pemgiri Fort Ahmednagar history

|

Sakal

मिळतात अँटिक वस्तू, पण नाव भाजीचं! मुंबईतील 'भेंडी बाजार'चं नाव कसं पडलं?

Bhendi Bazaar Mumbai history

|

Sakal

येथे क्लिक करा