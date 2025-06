Ahmedabad Plane Crash : हे दोघे पायलट उडवत होते विमान, कोण आहेत कॅप्टन सुमित आणि क्लाइव्ह कुंदर?

फर्स्ट ऑफिसर म्हणजे काय फर्स्ट ऑफिसर हा कनिष्ठ पायलट असतो जो कॅप्टनसोबत सहायक म्हणून कार्य करतो; अनुभवानंतर त्याला कॅप्टनपद मिळते.

Who is a First Officer | Sakal