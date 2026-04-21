अहमदाबादवर मराठ्यांचं राज्य कसं आलं? व्यवहार कोण पाहायचं?

Sandip Kapde
अहमदाबाद हे गुजरातमधील अत्यंत महत्त्वाचं आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध शहर असून विविध सत्तांच्या बदलांमुळे त्याला वेगवेगळे राजकीय रंग मिळाले.
पंधराव्या शतकाच्या सुरुवातीला सुलतान अहमदशाह यांनी या शहराची स्थापना करून त्याला मजबूत पायाभूत रचना दिली.
गुजरातची प्रमुख राजधानी म्हणून अहमदाबाद दीर्घकाळ ओळखलं जात होतं आणि व्यापाराच्या दृष्टीनेही ते केंद्रबिंदू बनलं.
कापड उद्योगाच्या जोरावर शहराने प्रचंड आर्थिक प्रगती केली आणि देशभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.
अकबर यांच्या काळात अहमदाबादमध्ये मुघल सत्तेचा प्रभाव दृढ झाला आणि सुभेदारांच्या माध्यमातून कारभार चालू लागला.
अठराव्या शतकात अहमदाबाद मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली आलं आणि इथल्या प्रशासनात मोठे बदल घडून आले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सुरत स्वारीपासून गुजरातमध्ये मराठ्यांची उपस्थिती जाणवू लागली आणि पुढील मोहिमांना दिशा मिळाली.
धनाजी जाधव यांनी 1706 मध्ये नर्मदा ओलांडून भरूचपर्यंत धडक देत मराठ्यांची ताकद दाखवून दिली.
खंडेराव दाभाडे यांनी गुजरातमध्ये मराठा सत्ता स्थिर करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि स्थानिक पातळीवर प्रभाव निर्माण केला.
उमाबाई दाभाडे यांनी मोठ्या फौजेसह अहमदाबादवर स्वारी करून सुभेदाराला धडा शिकवला, जरी पूर्ण सत्ता ताब्यात आली नव्हती.
1752 मध्ये रघुनाथराव पेशवे आणि दमाजी गायकवाड यांनी अहमदाबाद पूर्णपणे मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली आणलं.
अहमदाबादसारख्या समृद्ध शहरातून पेशव्यांना मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असे आणि त्यामुळे त्याचं राजकीय महत्त्व अधिक वाढलं.
आबा शेलुकर यांनी आपल्या काळात शहरात कडक आणि प्रभावी प्रशासन चालवलं, ज्यामुळे त्यांची दहशतही निर्माण झाली.
त्रिंबकजी डेंगळे यांची अहमदाबादच्या सुभेदारपदी नेमणूक झाली, मात्र त्यांनी प्रत्यक्ष न जाता आपल्या प्रतिनिधींमार्फत कारभार चालवला आणि अधिक महसूल उभारण्यावर भर दिला.
अहमदाबादमधील भद्रा किल्ल्याजवळ मराठी समाजाची मोठी वस्ती होती, जिथे ब्राम्हण, कायस्थ प्रभु आणि मराठा कुटुंबे दीर्घकाळ स्थायिक झाली होती.
1817-18 च्या तिसरे इंग्रज-मराठा युद्ध नंतर पेशव्यांचा पराभव झाला आणि अहमदाबाद इंग्रजांच्या ताब्यात गेलं.
