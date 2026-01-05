AI च्या युगात कोणत्या नोकऱ्या सुरक्षित आहेत?

Vinod Dengale

नोकरीची भीती

तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असताना, अनेकांना नोकरी जाण्याची भीती वाटत आहे.

AI मुळे धोका?

AI आपलं करिअर संपवेल का, असा प्रश्न अनेकांना पडतोय.

तरुणांसाठी दिलासा

मात्र तुम्ही करिअरची सुरुवात करत असाल, तर घाबरण्याची अजिबात गरज नाही.

AI न बदलणाऱ्या नोकऱ्या

कारण काही क्षेत्रे अशी आहेत, जी AI कधीच पूर्णपणे बदलू शकत नाही.

मानवी कौशल्यांची ताकद

मानवाच्या विचार, सर्जनशीलता आणि निर्णयक्षमतेला आजून AI हा पर्याय नाही.

Coding चे महत्त्व

Coding आणि Programming शिकणाऱ्यांसाठी भविष्य उज्ज्वल आहे. Tech क्षेत्रात AI मदत करतो, नोकरी हिरावून घेत नाही.

Biology सुरक्षित

जीवशास्त्र आणि मेडिकल क्षेत्रात AI ची भीती नाही.

मानवी निर्णय आवश्यक

संशोधन आणि उपचार क्षेत्रांमध्ये मानवी निर्णयच महत्त्वाचा ठरतो.

