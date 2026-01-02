ATM वापरताना ही एक चूक कधीही करू नका!

Vinod Dengale
आपलं डिजिटल पेमेंट वाढल्याने आपण ATM चा वापर कमी केला आहे. मात्र तरीही आपल्याला कॅशची गरज भासते.
ATM Cash
कॅश हवी असल्यास आपल्याला ATM मधून पैसे काढणे टाळता येत नाही. त्यामुळे ATM सुरक्षिततेवर आपण विशेष लक्ष द्यायला हवं.
ATM security
कीपॅड झाका आणि स्क्रीनवर लक्ष ठेवा. त्याचबरोबर सभोवताली लोक कसे वागत आहेत हे बघा.
Simple Steps for security
पैसे मिळाल्यानंतर ATM तुम्हाला पावती हवी आहे का? असे विचारते. अशावेळी अनेक लोक सहजपणे 'YES' दाबून पावती घेऊन जातात, पण हे धोका निर्माण करू शकते.
ATM Receipt
पावतीमध्ये तुमचा 'PIN' नसतो. पण त्यावर अर्धा कार्ड नंबर, खाते शिल्लक, ट्रान्झॅक्शन वेळ आणि तारीख असते.
ATM receipt risky
चुकून तुमच्या व्यवहाराची पावती चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती गेल्यास, ही माहिती गैरवापरात येऊ शकते.
ATM Receipt
एटीएम वापरानंतर तर फक्त आवश्यक असल्यास पावती घ्या, वाचून झाल्यानंतर ती फाडा आणि कचऱ्यात टाका.
ATM Receipt security
एटीएम वापरुन झाल्यानंतर पैसे आणि कार्ड तपासूनच बाहेर पडा.
Card and Money
