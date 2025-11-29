AI येतंय… पण अशाही नोकऱ्या आहेत ज्या कधीही संपणार नाहीत!

Sandip Kapde

धोकाः

कंपन्यांमध्ये आणि व्यक्तींमध्ये एआय वेगाने स्थान मिळवत आहे, ज्यामुळे लोकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमावण्याचा धोका निर्माण होत आहे.

अंदाजः

एआयचा वेगवान वेग पाहता, तज्ञांचा असा अंदाज आहे की भविष्यात अनेक नोकऱ्या एआयमुळे काढून टाकल्या जाऊ शकतात.

स्थैर्य:

तरी देखील काही नोकऱ्यांमध्ये मनुष्यबळाची गरज कायम राहील आणि एआय कधीही त्यांची पूर्ण जागा घेऊ शकणार नाही.

निश्चिंतता:

कोडिंग आणि प्रोग्रामिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना एआयची भीती बाळगण्याची गरज नाही.

बुद्धिमत्ता:

या क्षेत्रात मानवी बुद्धिमत्ता आवश्यक असल्याने एआय फक्त मदत करू शकते, पण मनुष्याला बदलू शकत नाही.

सर्जनशीलता:

प्रोग्रामिंगसारख्या कठीण कामांसाठी आवश्यक नाविन्यपूर्ण सर्जनशीलता मशीन सहजपणे करू शकत नाही.

मर्यादा:

एआय जीवशास्त्राच्या क्षेत्रात सहाय्य करू शकते, पण नवीन वैज्ञानिक सिद्धांत स्वतः तयार करू शकत नाही.

शोध:

जीवशास्त्र किंवा इतर विज्ञानात एआयला नवीन शोध लावणे शक्य नाही; ते फक्त उपलब्ध डेटावर आधारित निष्कर्ष देऊ शकते.

सहाय्य:

ऊर्जा क्षेत्रात एआय मनुष्याला बदलू शकत नसले तरी काम सुधारण्यासाठी नक्कीच सहाय्य करू शकते.

व्यवस्थापन:

ऊर्जा क्षेत्रात समस्या निर्माण झाल्यास नियोजन, व्यवस्थापन किंवा दीर्घकालीन रणनीती बनवण्याची क्षमता एआयमध्ये नाही.

