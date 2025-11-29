सोनं-चांदी खरेदी करताय? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा भाव...

Shubham Banubakode

पुणे

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 847, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 776 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 635 आहे.

Today Gold Price in India मुंबई

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 847, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 776 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 635 आहे.

जळगाव

24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 847, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 776 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 635 आहे.

औरंगाबाद

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 847, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 776 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 635 आहे.

भिवंडी

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 850, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 779 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 638 आहे.

नागपूर

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 847, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 776 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 635 आहे.

Today Gold Price in India अमरावती

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 847, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 776 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 635 आहे.

अहमदाबाद

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 852, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 781 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 640 आहे.

बंगळुरू

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 847, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 776 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 635 आहे.

इंदूर

आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 12 हजार 852, 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 11 हजार 781 आणि 18 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम 9 हजार 640 आहे.

