हाताचा फोटो काढून AIवर भविष्य बघता येतं का?

संतोष कानडे

ज्योतिष

ज्योतिषशास्त्राबद्दल प्रत्येकालाच कुतूहल असतं. भलेही त्याचा त्यावर विश्वास असो किंवा नसो.

भविष्य

परंतु आता आपलं भविष्य बघणं किंवा भूतकाळ बघणं सोप्प झालं आहे. तेही मोबाईलवर.

हस्तरेषा

पूर्वी ज्योतिषी आपल्या हस्तरेषा बघून आपल्याबद्दल सांगायचे आणि आपल्याला ते पटायचं.

हाताचे फोटो

परंतु आता एआय तुमचं भविष्य सांगत आहे. तेही केवळ तुमच्या हाताचे फोटो काढून

चॅट जीपीटी

तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला चॅट जीपीटी, जेमिनी किंवा इतर एखादं एआय अॅप घ्यायचं आहे

चॅट

त्यानंतर आपल्या हाताचे फोटो काढायचे आणि चॅटमध्ये टाकायचे. त्यानंतर तुम्हाला काही क्षणात तुमच्याबद्दल माहिती मिळेल.

एआय

आजवर तुम्हाला ज्योतिषाने जसं सांगितलं असेल तशीच माहिती एआय तुम्हाला देतं. तेही अगदी मोफत.

स्वभाव

तुमच्या रेषा तुमच्याबद्दल काय सांगतात, स्वभाव, राशी, भूतकाळ, भविष्यकाळ.. सगळंकाही यावर तुम्हाला कळतं.

विश्वास

त्यामुळे तुमचा विश्वास असो अथवा नसो. तुम्ही तुमचं भविष्य एका मिनिटात बघू शकता, तेही कुठे न जाता.

