आज मुघल असते तर कसे दिसले असते? फोटो पाहा

सकाळ वृत्तसेवा
मुघलांनी भारतावर ३३० वर्षे राज्य केलं. त्यानंतर आलेल्या इंग्रजांनी दीडशे वर्षे भारतावर सत्ता गाजवली.
मुघलांच्या काळामध्ये भारत एका वेगळ्या सांस्कृतिक रचनेमध्ये अडकलेला होता. मुघलांनी भारतात सरमिसळ केली.
आज मुघल शासक जिवंत असते आणि सद्य स्थितीत भारतावर राज्य करत असते तर भारत जगाच्या नकाशावर वेगळा दिसला असता.
मुघलांकडे एक शक्तिशाली ताकद म्हणून जगातले राज्यकर्ते बघायचे. सैनिकी बळ, स्थापत्य कला याची जाण मुघलांना होती.
मुघल आज असते तर कसे दिसले असते, याचे फोटो एआयने दिले आहेत. मुघलांचा बडेजाव लपून राहिला नसता.
मुघलांच्या काळात पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि म्यानारचा मोठा भाग भारतात होता.
मुघलांनी बांधलेल्या वास्तू कलात्मक आहेत. त्याच वास्तूना त्यांनी मेंन्टेन ठेऊन चमकदार केल्या असत्या, हे नक्की.
मुघलांनी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारलं असतं पण शाही पोषाख बदलले असते का? हा प्रश्नच आहे. पण त्यातही थोडे बदल झालेच असते.
पूर्वी मुघलांचं जेवण बनवण्यासाठी हकीम, खानसामे असायचे. आजच्या काळात मुघल असते तर त्यांनी नक्कीच हॉटेल्सच्या जेवणाचा आस्वाद घेतला असता.
मोबाईल, लॅपटॉप, महागडी वाहनं, उंची वस्त्र आणि उंची जेवणावळी हे मुघलांचं वैशिष्ट्य झालं असतं.