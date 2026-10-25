एका फोटोवरून AI सांगणार रुग्णाचं आयुष्य? काय आहे सत्य?

Aarti Badade

AI सांगणार रुग्णाचं आयुष्य?

चेहऱ्याचा एक फोटो पाहून कॅन्सरग्रस्त रुग्णाची प्रकृती आणि त्याच्या जगण्याच्या शक्यतेचा अंदाज घेण्यासाठी अमेरिकेतील संशोधकांनी AI टूल विकसित केले आहे.

AI Predicts Lifespan Single Photo

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Sakal

AI टूलला ३५ हजार फोटो दाखवून प्रशिक्षण

‘फेससर्व्हायव्हल’ या AI टूलला निरोगी व्यक्ती आणि कॅन्सरग्रस्त रुग्णांचे हजारो फोटो दाखवून प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.

AI Predicts Lifespan Single Photo

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Sakal

चेहऱ्याचा कोणता भाग महत्त्वाचा?

या AI टूलमध्ये डोळ्यांखालील भाग आणि दोन्ही डोळ्यांमधील नाकाच्या वरच्या भागाचे विश्लेषण करून रुग्णाच्या जगण्याच्या शक्यतेचा अंदाज घेतला जातो.

AI Predicts Lifespan Single Photo

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Sakal

डॉक्टरांना उपचार ठरवण्यासाठी मदत

रुग्णाची प्रकृती किती गंभीर आहे आणि कोणते उपचार योग्य ठरू शकतात, याचा अंदाज घेण्यासाठी हे AI टूल डॉक्टरांना मदत करू शकते.

AI Predicts Lifespan Single Photo

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Sakal

जैविक वय सांगणारे ‘फेसएज’ टूल

संशोधक ‘फेसएज’ नावाचे आणखी एक AI टूल विकसित करत आहेत, जे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या आणि त्वचेतील बदलांच्या आधारे व्यक्तीच्या जैविक वयाचा अंदाज घेते.

AI Predicts Lifespan Single Photo

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Sakal

जीवनशैलीचाही चेहऱ्यावर परिणाम

धूम्रपान, मद्यपान आणि इतर जीवनशैलीशी संबंधित सवयींचा त्वचेवर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे चेहऱ्यावरील काही बदल वयाच्या अंदाजासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

AI Predicts Lifespan Single Photo

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Sakal

AI टूल किती अचूक आहे?

या तंत्रज्ञानाची अचूकता तपासण्यासाठी विविध वयोगटांतील आणि समुदायांतील लोकांवर आणखी संशोधन आवश्यक असून, सध्या हे टूल डॉक्टरांच्या निर्णयाची जागा घेऊ शकत नाही.

AI Predicts Lifespan Single Photo

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Sakal

बाबा वेंगा भविष्यवाणी! पुढील 50 वर्षांत जगात काय घडणार?

Baba Vanga Prediction

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Sakal

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