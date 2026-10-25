बाबा वेंगा भविष्यवाणी! पुढील 50 वर्षांत जगात काय घडणार?

Aarti Badade
भविष्यवाण्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या बाबा वेंगा यांच्या नावाने २०७६ पर्यंत जगात मोठे राजकीय बदल घडण्याची भविष्यवाणी सांगितली जाते.
Baba Vanga Prediction
Sakal
बाबा वेंगा यांच्या नावाने प्रचलित असलेल्या भाकितानुसार, २०७६ पर्यंत जगभरात साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव वाढू शकतो.
Baba Vanga Prediction
Sakal
या भविष्यवाणीनुसार, आगामी काळात अनेक देशांच्या राजकीय व्यवस्था बदलू शकतात आणि जागतिक सत्तासंतुलनात मोठे बदल घडू शकतात.
Baba Vanga Prediction
Sakal
आर्थिक विषमता आणि गरिबीसारख्या समस्यांमुळे काही देशांमध्ये समाजवादी विचारसरणीला अधिक पाठिंबा मिळू शकतो.
Baba Vanga Prediction
Sakal
चीन, क्युबा आणि उत्तर कोरियासारख्या देशांमध्ये साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्वात असून, जगातील विविध देशांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणींचा प्रभाव दिसतो.
Baba Vanga Prediction
Sakal
बाबा वेंगा यांच्या नावाने प्रसारित होणाऱ्या आणखी एका दाव्यानुसार, ५०७९ मध्ये एका नैसर्गिक घटनेमुळे जगाचा अंत होईल, असे म्हटले जाते.
Baba Vanga Prediction
Sakal
बाबा वेंगा यांच्या अनेक भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्याचे दावे केले जातात; मात्र त्यांच्या नावाने सांगितल्या जाणाऱ्या अनेक भाकितांना ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याने त्यांना निश्चित सत्य मानता येत नाही.
Baba Vanga Prediction
Sakal
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Sakal