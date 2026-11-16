आईच्या गर्भातच बाळाच्या मणक्यावर शस्त्रक्रिया

Ashok Jawale
१२ नोव्हेंबरला AIIMS दिल्लीतील डॉक्टरांनी २५ आठवड्यांच्या गर्भातील बाळाच्या मणक्यातील गंभीर दोषावर भारतातील पहिली ओपन फिटल सर्जरी केली.
बाळाला लुम्बोसॅक्रल मायलोमेनिंगोसील हा गंभीर आजार होता; यात मणक्यातील उघड्या जागेतून मज्जारज्जू आणि त्याची संरक्षक आवरणे बाहेर येतात.
या दोषामुळे उघड्या राहिलेल्या मज्जातंतूंना इजा होऊ शकते; परिणामी पायांच्या हालचाली आणि मूत्राशय-आतड्यांवरील नियंत्रण प्रभावित होते.
जन्मानंतर शस्त्रक्रिया करण्याऐवजी गर्भावस्थेतच मणक्यातील दोष बंद करून उघड्या मज्जातंतूंना पुढील इजेपासून वाचवणे हा उद्देश असतो.
भूल देऊन मातेच्या पोटातून, गर्भाशयातून शस्त्रक्रियेने प्रवेश केला जातो; बाळाला गर्भातच ठेवून सूक्ष्म उपकरणांच्या मदतीने मणक्यातील दोष दुरुस्त केला जातो.
पाच आठवड्यांहून अधिक नियोजनानंतर झालेल्या या सहा तासांच्या शस्त्रक्रियेत ३० हून अधिक डॉक्टर आणि परिचारिका सहभागी झाले.
शस्त्रक्रियेनंतर आई आणि गर्भातील बाळ स्थिर असल्याचे AIIMSने सांगितले; ही प्रक्रिया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत कुटुंबाला मोफत करण्यात आली.
ही शस्त्रक्रिया प्रत्येक गर्भधारणेसाठी योग्य नसते; अकाली प्रसूती, गर्भजलपिशवी वेळेआधी फुटणे, रक्तस्राव, संसर्ग आणि गर्भाशयाच्या व्रणाशी संबंधित गुंतागुंत होण्याचा धोका असतो.
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Sakal