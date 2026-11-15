खोबरे, शेंगदाणे अन् तिळाची चटणी खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Aarti Badade
खोबरे, शेंगदाणे आणि पांढरे तीळ यांची चटणी चविष्ट असून शरीराला प्रथिने, कॅल्शियम, लोह आणि हेल्दी फॅट्स मिळवून देते.
Coconut Chutney Benefits
esakal
पांढऱ्या तिळातील कॅल्शियम आणि शेंगदाण्यातील प्रथिने हाडे व स्नायूंच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Sesame seeds Chutney
Sakal
खोबरे, शेंगदाणे आणि तिळातील निरोगी स्निग्ध पदार्थ शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करतात.
Sesame seeds Chutney
Sakal
या तिन्ही पदार्थांमधील फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Coconut peanut sesame chutney
esakal
शेंगदाणे आणि तिळातील असंतृप्त स्निग्ध पदार्थ संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
Sesame seeds Chutney
Sakal
पांढऱ्या तिळातून लोह, झिंक आणि मॅग्नेशियम मिळते, तर या पदार्थांमधील पोषक घटक त्वचा व केसांच्या आरोग्यालाही हातभार लावतात.
Coconut peanut sesame chutney
esakal
कॅलरीज आणि फॅट्सचे प्रमाण जास्त असल्याने दररोज १ ते २ चमचे चटणी पुरेशी ठरू शकते; पचनाचा त्रास असल्यास प्रमाण मर्यादित ठेवा.
Sesame seeds Chutney
Sakal
Naneghat trade route
Sakal