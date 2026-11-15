खोबरे, शेंगदाणे अन् तिळाची चटणी खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Aarti Badade

पौष्टिक चटणीचा आरोग्यदायी पर्याय

खोबरे, शेंगदाणे आणि पांढरे तीळ यांची चटणी चविष्ट असून शरीराला प्रथिने, कॅल्शियम, लोह आणि हेल्दी फॅट्स मिळवून देते.

Coconut Chutney Benefits

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esakal

हाडे आणि स्नायूंना मिळते बळ

पांढऱ्या तिळातील कॅल्शियम आणि शेंगदाण्यातील प्रथिने हाडे व स्नायूंच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

Sesame seeds Chutney

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Sakal

शरीराला मिळते ऊर्जा

खोबरे, शेंगदाणे आणि तिळातील निरोगी स्निग्ध पदार्थ शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करतात.

Sesame seeds Chutney

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Sakal

पचनक्रियेसाठी फायदेशीर

या तिन्ही पदार्थांमधील फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Coconut peanut sesame chutney

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esakal

हृदयाच्या आरोग्याला आधार

शेंगदाणे आणि तिळातील असंतृप्त स्निग्ध पदार्थ संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

Sesame seeds Chutney

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Sakal

लोह आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा स्रोत

पांढऱ्या तिळातून लोह, झिंक आणि मॅग्नेशियम मिळते, तर या पदार्थांमधील पोषक घटक त्वचा व केसांच्या आरोग्यालाही हातभार लावतात.

Coconut peanut sesame chutney

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esakal

खाताना प्रमाण लक्षात ठेवा

कॅलरीज आणि फॅट्सचे प्रमाण जास्त असल्याने दररोज १ ते २ चमचे चटणी पुरेशी ठरू शकते; पचनाचा त्रास असल्यास प्रमाण मर्यादित ठेवा.

Sesame seeds Chutney

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Sakal

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Naneghat trade route

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Sakal

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