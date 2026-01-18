AIIMS मधील डॉक्टरांचा इशारा: ही फळं खाल्ली तर कोलन कॅन्सरचा धोका होतो कमी

तरुणांमध्ये कोलन कॅन्सर वाढतोय

AIIMS, Harvard आणि Stanford प्रशिक्षित गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी यांच्या मते, तरुण वयोगटात कोलन कॅन्सरची प्रकरणं वाढत आहेत.

आहाराची भूमिका महत्त्वाची

योग्य फळांचा समावेश केल्यास आतड्यांचं आरोग्य सुधारतं, सूज कमी होते आणि कॅन्सरचा धोका कमी होऊ शकतो.

सिट्रस फळं (संत्रं, लिंबू, मोसंबी)

व्हिटॅमिन C आणि अँटीऑक्सिडंट्सने भरपूर; चांगल्या गट बॅक्टेरियासाठी फायदेशीर, कोलन कॅन्सरचा धोका कमी करतात.

किवी

फायबरने समृद्ध; पचन सुधारतं, बद्धकोष्ठता टाळते आणि गट मायक्रोबायोम मजबूत करते.

सफरचंद

डॉ. सेठी यांच्या मते, सफरचंद कोलनसाठी संरक्षणात्मक प्रभाव दाखवतात आणि कॅन्सरचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.

कलिंगड

लायकोपीन या शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंटमुळे सूज व ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी होतो; मेटा-अनालिसिसमध्ये कोलन कॅन्सरचा धोका घटवण्यास प्रभावी ठरलं.

दैनंदिन सवय बदला
दररोज या फळांचा समावेश करा—निरोगी आतडी, मजबूत प्रतिकारशक्ती आणि कोलन कॅन्सरपासून संरक्षणासाठी.

