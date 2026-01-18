वजन कमी करण्यासाठी रात्रीचं जेवण स्किप करणं खरंच फायदेशीर ठरतं?

Anushka Tapshalkar

जेवण वगळणं

जेवण स्किप केल्याने मेटाबॉलिझम मंदावतो, रिकव्हरी बिघडते आणि भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात, त्यामुळे वजन कमी होणं कठीण होतं.

sakal

लपलेला वजनवाढीचा धोका

नियमित जेवण वगळणाऱ्या लोकांचं दीर्घकाळात सुमारे 10% वजन वाढू शकतं; आजचं “कंट्रोल” उद्याचा मोठा अडथळा ठरतो.

sakal

डिनर सर्वात जास्त स्किप केलं जातं

थकवा, वेळेची कमतरता, संयम कमी असणं किंवा उशिरा खाणं टाळावं ही समजूत यामागे कारणीभूत असते.

डिनर स्किप करणं सर्वात वाईट का

रात्रीचं जेवण रात्रीच्या रिकव्हरीसाठी महत्त्वाचं; ते वगळल्याने प्रोटीन कमी मिळतं, स्नायू दुरुस्ती मंदावते, झोप बिघडते आणि भूक वाढते.

झोपेतही शरीर काम करत असतं

स्नायू रात्री बंद पडत नाहीत; झोपण्यापूर्वी प्रोटीन घेतल्याने तासन्‌तास रिकव्हरी चालू राहते आणि झोपेवर वाईट परिणाम होत नाही.

sakal

संशोधन काय सांगतं

अभ्यासांनुसार झोपण्यापूर्वी 20–40 ग्रॅम प्रोटीन घेतल्याने ओव्हरनाईट मसल प्रोटीन सिंथेसिस, ताकद आणि बॉडी कॉम्पोझिशन सुधारतं.

Research 

|

sakal

खरा उपाय

वजन कमी करणं टिकाऊ हवं असेल तर जेवण सोपं करा, योग्य साधनं वापरा आणि पोषण, रिकव्हरी व सातत्य यांवर रुटीन उभं करा.

Eat Moderately but Do Not Starve

|

sakal

हिवाळ्यात हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यासाठी महिलांनी फॉलो करावं असं आयुर्वेदिक केअर रुटीन

5 Ayurvedic Rituals every women should do in Winters

|

sakal

आणखी वाचा