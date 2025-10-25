शरीर देतंय फॅटी लिव्हरचा सिग्नल! ही लक्षणं ओळखा आधीच

Aarti Badade

फॅटी लिव्हर गंभीर समस्या

फॅटी लिव्हरच्या (Fatty Liver) ८ महत्त्वाच्या लक्षणांबद्दल माहिती दिली आहे.ही लक्षणे सुरुवातीच्या आणि प्रगत टप्प्यातील असू शकतात.

अचानक वजन वाढणे

कोणत्याही कारणाशिवाय जर तुमचे वजन अचानक वाढू लागले, तर ते फॅटी लिव्हरचे लक्षण असू शकते.या लक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका.

सतत थकवा आणि अशक्तपणा

श्रम न करता देखील जर तुम्हाला सतत थकवा (Fatigue) जाणवत असेल, तर ते यकृताच्या आजाराचे लक्षण असू शकते.शरीरात अशक्तपणा जाणवणे.

डोळे पिवळे होणे (कावीळ)

डोळ्यांमध्ये पिवळेपणा (Jaundice) येणे हे फॅटी लिव्हरच्या प्रगत अवस्थेचे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे.हा पिवळेपणा बिलीरुबिन वाढल्यामुळे येतो.

जखमा न भरणे

सहज दुखापत (Easy Bruising) होणे आणि जखम लवकर न बरी होणे हे देखील यकृताच्या आजाराचे लक्षण आहे.यकृताच्या बिघाडामुळे रक्ताच्या गुठळ्या होण्याची प्रक्रिया मंदावते.

उच्च कोलेस्ट्रॉल आणि साखर

उच्च कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) आणि उच्च रक्तातील साखरेचे प्रमाण (High Blood Sugar) हे देखील फॅटी लिव्हरच्या आजाराचे लक्षण असू शकते.या दोन्ही समस्या परस्पर जोडलेल्या आहेत.

लघवी आणि विष्ठेचा रंग

गडद लघवी (Dark Urine) आणि हलका विष्ठेचा रंग (Pale Stool) हे यकृताच्या आजाराचे लक्षण असू शकते.या बदलांकडे गंभीर लक्ष द्या.

पोटात सूज आणि वेदना

यकृताच्या भागात (पोटाच्या उजव्या बाजूला वरच्या भागात) सतत वेदना आणि सूज (Swelling) येणे हे फॅटी लिव्हरचे थेट लक्षण आहे.जास्त धोका टाळण्यासाठी लवकरात लवकर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

