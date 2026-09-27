एअर होस्टेस गळ्याभोवती स्कार्फ का घालतात? फॅशन नाही; 'हे' आहे थक्क करणारे कारण

Yashwant Kshirsagar
तुम्ही कधी पाहिले आहे का की, एअर होस्टेस त्यांच्या स्टायलिश आणि सुबक युनिफार्मवर मानेभोवती स्कार्फही घालतात?
Why Air Hostess Wear Scarf
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हे केवळ सौंदर्यासाठी किंवा फॅशनसाठी नसते,त्यामागे अनेक व्यावहारिक आणि महत्त्वाची कारणे आहेत.
Why Air Hostess Wear Scarf
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केबिन क्रूचा दररोज शेकडो प्रवाशांशी संपर्क येतो. स्कार्फमुळे त्यांना दुर्गंधी किंवा जंतूंपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी क्षणभर नाक किंवा तोंड झाकून ठेवणे शक्य होते.
Why Air Hostess Wear Scarf
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लांब पल्ल्याच्या किंवा रात्रीच्या प्रवासादरम्यान विमानातील तापमान बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकते. स्कार्फमुळे मान आणि शरीर उबदार राहण्यास मदत होते, ज्यामुळे थंडीमुळे घशाच्या समस्या उद्भवत नाहीत.
Why Air Hostess Wear Scarf
esakal
दुखापत, जखम किंवा अपघात झाल्यास, स्कार्फचा वापर तात्पुरती पट्टी किंवा जखम बांधण्यासाठीचे कापड म्हणून त्वरित करता येतो.
Why Air Hostess Wear Scarf
esakal
विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्ण मेकअप करणे अनिवार्य असते. कधीकधी चेहरा आणि मान यांच्यामध्ये जिथे फाउंडेशन लावून संपते, तिथे एक स्पष्ट रेषा दिसते; स्कार्फमुळे ती रेषा झाकली जाते आणि एक नीटनेटका व आकर्षक लूक मिळतो.
Why Air Hostess Wear Scarf
esakal
प्रत्येक विमान कंपनी स्वतःचा एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्कार्फ डिझाइन करते, जो त्यांच्या विशिष्ट रंगांशी आणि पॅटर्नशी जुळणारा असतो.
Why Air Hostess Wear Scarf
esakal
हा स्कार्फ त्यांच्या ब्रँडची ओळख (ब्रँड आयडेंटिटी) दर्शवतो, ज्यामुळे प्रवाशांना ती विमान कंपनी त्वरित ओळखता येते.
Why Air Hostess Wear Scarf
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