प्रदूषित हवेमुळे कमी होतोय स्पर्म काउंट? संशोधनातून धक्कादायक माहिती समोर

Shubham Banubakode

वाढतं वायू प्रदूषण

गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. याचा परिणाम प्रजनन क्षमतेवरही होत आहे.

air pollution and fertility

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PM2.5 कण धोकादायक

हवेतील PM2.5 कण श्वसनमार्गातून शरीरात प्रवेश करून रक्तप्रवाहात मिसळतात आणि हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते.

air pollution and fertility

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esakal

प्रजनन क्षमतेवर परिणाम

विविध संशोधनांनुसार, वायू प्रदूषणामुळे पुरुषांमधील शुक्राणूंची संख्या, गुणवत्ता कमी होते. त्यामुळे प्रजनन क्षमता कमी होण्याचा धोका वाढतो.

air pollution and fertility

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esakal

शुक्राणूंना नुकसान

प्रदूषणामुळे शरीरात ऑक्सिडेटिव्ह ताण निर्माण होतो. यामुळे शुक्राणूंच्या पेशींना हानी पोहोचते आणि त्यांची कार्यक्षमता कमी होते.

air pollution and fertility

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esakal

हार्मोन्सवरही होतो परिणाम

वायू प्रदूषणामुळे टेस्टोस्टेरॉनसारख्या हार्मोन्सच्या निर्मितीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्याचा थेट परिणाम प्रजनन क्षमतेवर होतो.

air pollution and fertility

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esakal

महिलांनाही धोका

महिलांमध्ये प्रदूषणामुळे मासिक पाळीचे चक्र अनियमित होऊ शकते. तसेच अंडकोशाच्या गुणवत्तेवरही नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते.

air pollution and fertility

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esakal

इशारा

जागतिक आरोग्य संघटनेने वायू प्रदूषण हे प्रजनन क्षमतेसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे.

air pollution and fertility

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esakal

धोका कसा कमी कराल?

तज्ज्ञांच्या मते, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, घरातील स्वच्छ हवा, मास्कचा वापर आणि प्रदूषणापासून दूर राहणं आवश्यक आहे.

air pollution and fertility

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esakal

जगात सर्वाधिक प्रजनन दर कोणत्या देशात?

fertility rate

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esakal

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