जगात सर्वाधिक प्रजनन दर कोणत्या देशात?

Shubham Banubakode
लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत-चीन आघाडीवर असले तरी सर्वाधिक प्रजनन दराचा विक्रम आफ्रिकेतील नायजर देशाच्या नावावर आहे.
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal
आकडेवारीनुसार नायजरमधील प्रत्येक महिला तिच्या आयुष्यात सरासरी ७ मुलांना जन्म देते.
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal
नायजर हा जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक मानला जातो. तरीही येथे प्रजनन दर जगात सर्वाधिक आहे.
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal
जगातील सर्वाधिक प्रजनन दर असलेल्या टॉप २० देशांपैकी तब्बल १९ देश आफ्रिका खंडातील आहेत.
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal
आफ्रिकेतील सुमारे ६ देशांमध्ये महिलांना सरासरी ६ किंवा त्याहून अधिक मुले होतात.
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal
गरिबी, आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि कुटुंब नियोजनाविषयी जागरूकतेची कमतरता ही मुख्य कारणे मानली जातात.
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal
आफ्रिकेबाहेरील देशांमध्ये अफगाणिस्तानचा समावेश टॉप २० यादीत असून तो १५व्या क्रमांकावर आहे.
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal
२०२३ च्या अहवालानुसार अफगाणिस्तानमध्ये प्रत्येक महिला सरासरी ५ मुलांना जन्म देते.
highest fertility rate
esakal
World Highest Fertility Rate Country Niger
esakal