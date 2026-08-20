विमानात प्रवाशाचा मृत्यू झाला तर मृतदेह कुठे ठेवतात?

Sandip Kapde
विमानात प्रवाशाचा मृत्यू झाल्यास परिस्थिती हाताळण्यासाठी क्रू ठरावीक प्रोटोकॉलनुसार काम करतो.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
शक्य असल्यास मृतदेह रिकाम्या सीटवर हलवला जाऊ शकतो, मात्र प्रत्येक विमानात अशी सुविधा असेलच असे नाही.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
काही मोठ्या विमानांमध्ये मृतदेह ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जागा किंवा पडदा लावून जागा उपलब्ध केली जाऊ शकते.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
विमानाच्या मागील भागातील तुलनेने कमी वर्दळीच्या जागेचा काही परिस्थितीत वापर केला जाऊ शकतो.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
मृतदेहाला ब्लँकेटने झाकून इतर प्रवाशांपासून परिस्थिती शक्य तितकी वेगळी ठेवली जाते.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
उपलब्ध असल्यास एअरलाइनच्या प्रक्रियेनुसार विशेष बॉडीबॅगचा वापर केला जाऊ शकतो.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
मृतदेह विमानाच्या टॉयलेटमध्ये ठेवणे ही सामान्य किंवा योग्य पद्धत नाही.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
वैमानिकाला घटनेची माहिती दिली जाते आणि पुढील निर्णय परिस्थितीनुसार घेतला जातो.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
वैद्यकीय मदत आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी विमान जवळच्या किंवा नियोजित विमानतळावर उतरवले जाऊ शकते.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
मृतदेहाची पुढील प्रक्रिया एअरलाइनचे नियम, विमानतळ प्रशासन आणि स्थानिक कायद्यांनुसार केली जाते.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
इतर प्रवासी आधी उतरतात. मृतदेह आणि सोबतचे कुटुंबीय/सहप्रवासी विमानातच राहतात. वैद्यकीय अधिकारी, पोलीस आणि विमानतळावरील अधिकारी येऊन अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करतात.
A passenger aircraft in flight, illustrating the procedures and protocols followed when a passenger dies during air travel.
esakal
How Does an Airplane Toilet Actually Work?
esakal