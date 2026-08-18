विमान हजारो फूट उंचीवर असताना टॉयलेटचं पाणी नेमकं जातं कुठे?

Sandip Kapde

रहस्य —

विमानातील टॉयलेट फ्लश केल्यानंतर त्यातील कचरा थेट हवेत सोडला जात नाही.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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टँक —

हा कचरा विमानाच्या आत असलेल्या खास बंदिस्त वेस्ट टँकमध्ये जमा होतो.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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व्हॅक्यूम —

आधुनिक विमानांमध्ये फ्लशसाठी व्हॅक्यूम सिस्टमचा वापर केला जातो.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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आवाज —

फ्लश केल्यानंतर येणारा मोठा आवाज व्हॅक्यूम सिस्टममुळे होतो.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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esakal

वेग —

व्हॅक्यूमच्या मदतीने कचरा पाइपमधून वेगाने वेस्ट टँकमध्ये खेचला जातो.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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esakal

पाणी —

विमानातील टॉयलेटमध्ये पारंपरिक टॉयलेटच्या तुलनेत खूप कमी पाणी वापरले जाते.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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सुरक्षा —

टॉयलेटमधील कचरा बाहेर पडू नये यासाठी संपूर्ण सिस्टम बंदिस्त ठेवली जाते.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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esakal

प्रवास —

विमान हजारो फूट उंचीवर असतानाही हा कचरा सुरक्षितपणे टँकमध्ये साठवला जातो.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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esakal

लँडिंग —

विमान जमिनीवर आल्यानंतर विशेष ग्राउंड सर्व्हिस वाहन टॉयलेटच्या वेस्ट सिस्टमला जोडले जाते.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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esakal

सफाई —

या वाहनाच्या मदतीने वेस्ट टँकमधील कचरा बाहेर काढून त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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esakal

सत्य —

त्यामुळे विमानाच्या टॉयलेटमधील कचरा आकाशातून खाली पडतो, ही समजूत चुकीची आहे.

How Does an Airplane Toilet Actually Work?

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esakal

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