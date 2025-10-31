ऐश्वर्या की करिना कोण आहे वरचढ

यशाचे वेगळे मार्ग

ऐश्वर्या रायने 'देवदास' सारख्या चित्रपटांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी प्रसिद्धी मिळवली आहे, तर करीना कपूरने 'बेबो' म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत ('बजरंगी भाईजान') एक खास आणि मजबूत स्थान निर्माण केले आहे.

दोन स्टार मॉम्स

करीना कपूर आणि ऐश्वर्या राय या दोघीही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील यशस्वी अभिनेत्री आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्या दोघीही 'स्टार मॉम्स' आहेत.

व्यावसायिक यश आणि श्रीमंती

दोघीही आपापल्या क्षेत्रात अत्यंत यशस्वी असून, त्यांच्याकडे करोडोंची संपत्ती आहे; मात्र त्यांच्या वैयक्तिक संबंधांमध्ये अनेकदा ताणतणाव दिसून आला आहे.

कपूर-बच्चन कुटुंबातील कटुता

करिश्मा कपूर आणि अभिषेक बच्चन यांचा साखरपुडा मोडल्यानंतर कपूर आणि बच्चन कुटुंबात कटुता निर्माण झाली, ज्यामुळे करीना आणि ऐश्वर्याच्या नात्यावरही परिणाम झाला.

'हिरॉईन' चित्रपटाचा वाद

'हिरॉईन' हा चित्रपट आधी ऐश्वर्याला ऑफर करण्यात आला होता, पण तिने तो नाकारला आणि त्यानंतर ती भूमिका करीनाला मिळाली, ज्यामुळे त्यांच्यात गैरसमज वाढले.

पुरस्कार समारंभातील प्रसंग

एका पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान जेव्हा ऐश्वर्याने करीनाला 'रिफ्यूजी' चित्रपटासाठी मिळालेला पुरस्कार दिला होता, तेव्हाचा एक प्रसंग त्यांच्यातील ताणतणावाचा दाखला देतो.

वैयक्तिक संबंधांचे सावट

ऐश्वर्याचे सलमान खान सोबतचे नाते तुटल्यानंतरचे तिचे विवेक ओबेरॉय सोबतचे संबंध आणि या काळात झालेले काही चर्चेतील प्रसंग या नात्यातील गुंतागुंत दर्शवतात.

गुंतागुंतीचे पैलू

व्यावसायिक यश आणि आईपण यांसारखे समान पैलू असूनही, त्यांच्यातील माजी संबंध आणि कौटुंबिक वाद या दोन अभिनेत्रींच्या नात्यातील गुंतागुंतीचे पैलू स्पष्ट करतात.

अंतिम निष्कर्ष

दोन्ही अभिनेत्रींनी अभिनयाच्या जोरावर आपापल्या क्षेत्रात खूप मोठे यश मिळवले आहे, त्यामुळे कोण श्रेष्ठ आहे हे पूर्णपणे व्यक्तीच्या आवडीवर अवलंबून आहे.

