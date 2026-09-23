साताऱ्याचा अजिंक्यतारा किल्ला किती जुना आहे?

Aarti Badade

साताऱ्याचा अजिंक्यतारा किल्ला

साताऱ्याचा अजिंक्यतारा किल्ला सुमारे एक हजार वर्षांचा इतिहास असलेला ऐतिहासिक दुर्ग आहे.

Ajinkyatara Fort History age

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Sakal

अजिंक्यतारा किल्ला कोणी बांधला?

उपलब्ध माहितीनुसार, शिलाहार राजा दुसरा भोज याने इ.स. ११९० मध्ये हा किल्ला बांधला.

Ajinkyatara Fort History age

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Sakal

शिवरायांनी अजिंक्यतारा जिंकला!

इ.स. १६७३ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातील अजिंक्यतारा जिंकला.

Ajinkyatara Fort History age

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Sakal

स्वराज्याची पाचवी राजधानी!

छत्रपती शाहू महाराजांनी १२ जानेवारी १७०८ रोजी अजिंक्यताऱ्यावर राज्याभिषेक केला आणि हा किल्ला स्वराज्याची राजधानी बनला.

Ajinkyatara Fort History age

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Sakal

औरंगजेबानेही किल्ला जिंकला होता!

मोगलांनी २१ एप्रिल १७०० रोजी अजिंक्यताऱ्यावर ताबा मिळवला, मात्र पुढे महाराणी ताराबाईंनी १७०४ मध्ये किल्ला पुन्हा जिंकला.

Ajinkyatara Fort History age

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Sakal

किल्ल्यावर पाहण्यासारखे काय आहे?

अजिंक्यताऱ्यावर महादरवाजा, बुरूज, राजवाड्याचे अवशेष, धान्य कोठार, तलाव आणि विविध मंदिरे पाहायला मिळतात.

Ajinkyatara Fort History age

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Sakal

अजिंक्यताऱ्यावरून भव्य दृश्ये!

किल्ल्यावरून सातारा शहरासह सज्जनगड, कल्याणगड, चंदन-वंदन आणि आसपासच्या परिसराचे विहंगम दृश्य दिसते.

Ajinkyatara Fort History age

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Sakal

शनिवार वाडा किती वर्ष जुना आहे?

Shaniwar Wada age history

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Sakal

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