शनिवार वाडा किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade
मराठा साम्राज्याच्या इतिहासातील महत्त्वाचा ठेवा असलेल्या शनिवार वाड्याची निर्मिती पेशव्यांच्या काळात झाली.
Shaniwar Wada age history
Sakal
पहिले बाजीराव पेशवे यांच्या काळात इ.स. १७३० मध्ये शनिवार वाड्याच्या बांधकामाला सुरुवात झाली.
Shaniwar Wada age history
Sakal
शनिवार वाड्याचे उद्घाटन २२ जानेवारी १७३२ रोजी झाल्याचे ऐतिहासिक नोंदींमध्ये नमूद केले जाते.
Shaniwar Wada age history
Sakal
शनिवार वाडा पुढील काळात पेशव्यांचे प्रमुख निवासस्थान बनला आणि पुणे मराठा सत्तेचे महत्त्वाचे केंद्र ठरले.
Shaniwar Wada age history
Sakal
१८२८ मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत शनिवार वाड्याचा मोठा भाग जळून नष्ट झाला आणि काही वास्तू-अवशेष आजही शिल्लक आहेत.
Shaniwar Wada age history
Sakal
शनिवार वाड्यात लाकडी बांधकामासह भव्य दरवाजे, तटबंदी, बुरूज आणि सजावटीची वैशिष्ट्ये होती.
Shaniwar Wada age history
Sakal
आजही शनिवार वाडा बघताच इतिहास आठवतो.
Shaniwar Wada age history
Sakal
shivneri fort age history
Sakal