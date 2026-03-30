पुण्याजवळील आजोबागड तुम्हाला माहितीय का?

Apurva Kulkarni

आजोबा गड

पुणे मुंबईजवळी आजोबा गड हे फिरण्यासाठी उत्तम लोकेशन आहे. तुम्हाला इथं सुंदर निसर्ग अनुभवता येईल.

Ajoba Gad Near Pune

निसर्गानं नटलेलं

सह्याद्रीतील एक ऐतिहासिक ठिकाण जे निसर्गानं नटलेलं आहे. त्याला आजोबा पर्वत सुद्धा म्हणतात.

Ajoba Gad Near Pune

माळशेज

माळशेज घाटाच्या परिसरात शहापूर तालुक्यात हा आजोबा गड आहे.

Ajoba Gad Near Pune

पौराणिक कथा

या अजोबा गडासंदर्भात पौराणिक कथा सुद्धा आहे. सीता वनवासात असताना लव-कुशला तिने वाढवलं. तिथे सीता गुहा सुद्धा असल्याचं म्हणतात.

Ajoba Gad Near Pune

ट्रेकिंग

ट्रेकिंग करण्यासाठी हा गड उत्तम आहे. अप्रतिम निसर्गाचं सौंदर्य पहायला मिळेल.

Ajoba Gad Near Pune

निसर्गाचं सौदर्य

पावसाळ्यात म्हणजे जुलै ते सप्टेंबरमध्ये या गडावर हिरवळ असल्याचं निसर्गाचं सौदर्य अधिकच खुलतं.

Ajoba Gad Near Pune

३ हजार फुटांची भिंत

या गडावर ट्रेकर्ससाठी ३ हजार फुटांची उभी भिंत आहे. जी गिर्यारोहकांसाठी आव्हानात्मक आहे.

Ajoba Gad Near Pune

शिवरायांच्या रणनितीचा साक्षीदार! ऐतिहासिक अवचितगड किल्ला

Avachitgad

|

esakal

हे ही पहा...