पुण्याजवळील आजोबागड तुम्हाला माहितीय का?

Apurva Kulkarni
पुणे मुंबईजवळी आजोबा गड हे फिरण्यासाठी उत्तम लोकेशन आहे. तुम्हाला इथं सुंदर निसर्ग अनुभवता येईल.
Ajoba Gad Near Pune
esakal
सह्याद्रीतील एक ऐतिहासिक ठिकाण जे निसर्गानं नटलेलं आहे. त्याला आजोबा पर्वत सुद्धा म्हणतात.
माळशेज घाटाच्या परिसरात शहापूर तालुक्यात हा आजोबा गड आहे.
या अजोबा गडासंदर्भात पौराणिक कथा सुद्धा आहे. सीता वनवासात असताना लव-कुशला तिने वाढवलं. तिथे सीता गुहा सुद्धा असल्याचं म्हणतात.
ट्रेकिंग करण्यासाठी हा गड उत्तम आहे. अप्रतिम निसर्गाचं सौंदर्य पहायला मिळेल.
पावसाळ्यात म्हणजे जुलै ते सप्टेंबरमध्ये या गडावर हिरवळ असल्याचं निसर्गाचं सौदर्य अधिकच खुलतं.
या गडावर ट्रेकर्ससाठी ३ हजार फुटांची उभी भिंत आहे. जी गिर्यारोहकांसाठी आव्हानात्मक आहे.
