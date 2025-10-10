रामायण काळातील आजोबागड, का पडलं नाव?

सकाळ वृत्तसेवा

आजोबागड

ठाणे जिल्ह्यात हा आजोबागड आहे. त्याला आजापर्वत सुद्धा म्हटलं जातं.

रामायण काळ

या गडाला अजोबा नाव देण्याचं कारण की हा गण रामायण काळाशी संबंधित असल्याची कथा आहे.

वाल्मिकी ऋषी

वाल्मिकी ऋषी यांचं या गडावर काही काळ वास्तव्य होतं. लव-कुश वाल्मिकी ऋषींना आजोबा म्हणायचे म्हणून या गडाला आजोबागड नाव देण्यात आलं.

रेल्वे स्थानक

मुंबईच्या आसनगाव रेल्वे स्थानकापासून हा गड जवळ आहे.

आश्रम

या आजोबा गडावरती राहण्यासाठी आश्रम असून यात 20 जण राहू शकतात.

साहित्य

तसंच या गडावर कोणत्याही जेवणाची सोय नसल्याने इथं जेवणासाठी स्वत:च साहित्य न्यावे लागेल.

पाण्याची सोय

या आजोबा गडावर बारामाही पाण्याचा झरा वाहतो. त्यामुळे इथं पाण्याची अडचण नाही.

