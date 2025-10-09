मल्हारगड: महाराष्ट्रातील शेवटचा बांधलेला किल्ला

Apurva Kulkarni
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांत सर्वात शेवटी बांधलेला किल्ला म्हणून मल्हारगड प्रसिद्ध आहे.
या मल्हाडगडामध्ये शवेटचे पुष्प गुंफले आणि गिरीदुर्ग बांधणीची परंपरा खंडित झाल्याचं बोललं जातं.
या किल्ल्याची बांधणी 1757 ते 1760 या काळात झाली.
पुण्याच्या सासवडहून दिवेघाटात लक्ष ठेवण्यासाठी हा किल्ला बांधण्यात आल्याची कथा आहे.
तोफखाना प्रमुख कृष्णराज पानसे आणि भिवराव पानसे यांनी या किल्ल्याची बांधणी केल्याचं बोललं जातं.
या मल्हारगडावरून दिवेघाट, पुरंदर, सासवड जेजुरीपर्यंत प्रदेश दिसतो. तसंच 1771 मध्ये थोरले माधवराव पेशवे या गेल्ल्यात आल्याचं बोललं जातं.
पुण्याहून 30 किमी तर सासवडहून 6 किमी अंतरावर हा किल्ला आहे.
तसंच या गडावर राहण्यासाठी किंवा पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही.
