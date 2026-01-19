औषधांची खाण आहे ओव्याचे एक पान! पोटाच्या विकारांपासून मिळेल कायमची सुटका

सकाळ डिजिटल टीम

फायदे

ओव्याची पने खाल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.

पचनासाठी उत्तम

ओव्याच्या पानांमध्ये 'थायमॉल' नावाचे घटक असते, जे पोटातील पाचक रस सक्रिय करते. यामुळे अपचन, गॅस आणि पोट फुगण्याच्या समस्यांपासून त्वरित आराम मिळण्यास मदत होते.

ॲसिडिटीवर गुणकारी

जर तुम्हाला जेवणानंतर जळजळ किंवा ॲसिडिटी होत असेल, तर ओव्याचे एक पान चावून खाल्यास आराम मिळू शकतो.

बद्धकोष्ठता

रोज सकाळी रिकाम्या पोटी ओव्याचे पान किंवा त्याचे पाणी प्यायल्याने बद्धकोष्ठतेचा (Constipation) त्रास दूर होतो आणि पोट साफ राहण्यास मदत होते.

सर्दी-खोकला

ओव्याच्या पानात दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) गुणधर्म असतात. सर्दी, खोकला किंवा घसा दुखत असल्यास ही पाने उकळून त्याचा काढा घेतल्यास फायदा होतो.

नैसर्गिक डिटॉक्स

ही पाने शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्वचा तजेलदार होते.

दातांच्या आरोग्यासाठी

ओव्याच्या पानांचा वापर मुखवास (Mouth Freshener) म्हणूनही करता येतो. यामुळे तोंडाची दुर्गंधी दूर होते आणि दातदुखीमध्येही आराम मिळतो.

सांधेदुखीवर आराम

ओव्याच्या पानांमध्ये वेदनाशामक गुणधर्म असतात, जे सांधेदुखी आणि सूज कमी करण्यास मदत करतात.

मधुमेह नियंत्रण

काही अभ्यासांनुसार, ओव्याच्या पानांचे नियमित सेवन रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.

