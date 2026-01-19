लिव्हर डिटॉक्स अन् हार्ट राहणार फिट! 'हा' एक मसाला रामबाण उपाय

Aarti Badade

मसाल्यांची राणी - काळी वेलची

काळी वेलची केवळ पदार्थाची चव आणि सुगंध वाढवत नाही, तर आयुर्वेदात तिला आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानले जाते.

Black Cardamom health benefits

|

Sakal

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

काळ्या वेलचीमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे शरीराला हानिकारक जीवाणू आणि विषाणूंच्या संसर्गापासून वाचवतात.

Black Cardamom health benefits

|

Sakal

लिव्हरसाठी नैसर्गिक डिटॉक्स

शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढून लिव्हरवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि त्याचे कार्य सुधारण्यासाठी काळी वेलची मदत करते.

Black Cardamom health benefits

|

Sakal

हृदयाचे आरोग्य राहते सुदृढ

रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यासोबतच रक्ताच्या गुठळ्या आणि स्ट्रोकचा धोका कमी करण्यासाठी काळी वेलची खाणे फायदेशीर ठरते.

Black Cardamom health benefits

|

Sakal

पचनाच्या समस्या

गॅस, अपचन आणि पोटफुगी यांसारख्या समस्या दूर करून पचनसंस्था मजबूत करण्यासाठी मोठी वेलची गुणकारी आहे.

Black Cardamom health benefits

|

Sakal

तोंडाची दुर्गंधी होईल दूर

दातांचे संसर्ग रोखण्यासाठी आणि तोंडाची दुर्गंधी घालवून ताजेपणा मिळवण्यासाठी काळी वेलची चघळणे फायदेशीर आहे.

Black Cardamom health benefits

|

Sakal

किडनी आणि युरिन इन्फेक्शन

मूत्रमार्गातील संसर्ग (UTI) कमी करण्यासाठी आणि किडनीचे आरोग्य राखण्यासाठी काळी वेलचीचा आहारात समावेश करा.

Black Cardamom health benefits

|

Sakal

आहारात असा करा वापर

भात, सूप किंवा चहामध्ये ३ ग्रॅमपर्यंत काळी वेलची वापरल्याने चव आणि आरोग्य दोन्ही सुधारते, पण अतिवापर टाळावा.

दृष्टी गेल्यावर पश्चात्ताप नको! वेदना न होता अंधत्व देणारा सायलेंट किलर आहे हा आजा

Glaucoma Blindness eye Symptoms

|

Sakal

येथे क्लिक करा