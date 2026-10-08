अकबर होता 'जोरू का गुलाम'? कोण होती खास बेगम?

सकाळ डिजिटल टीम
अकबरच्या अनेक बेगम होत्या. त्यात मरियम-उज-जमानी यांना सर्वाधिक जवळची बेगम मानले जाते.
Jodha Akbar
Esakal
अख्यायिकांसह त्यांच्यावर आधारित चित्रपटांमध्ये मरियम-उज-जमानी यांना जोधाबाई या नावाने ओळखले जाते.
Jodha Akbar
Esakal
जोधाबाई या आमेरचे राजा भारमल यांच्या कन्या आणि राजपूत राजकुमारी होत्या.
Jodha Akbar
Esakal
अकबर आणि मरियम-उज-जमानी यांचा विवाह १५६२ मध्ये राजकीय समझोत्यातून झाला होता.
Jodha Akbar
Esakal
अकबरने मरियम-उज-जमानी यांना स्वतंत्रपणे शाही फरमान जारी करण्याचा अधिकार दिला होता.
Jodha Akbar
Esakal
विवाहानंतरही अकबरने त्यांच्यावर इस्लाम स्वीकारण्याचा दबाव आणला नाही.
Jodha Akbar
Esakal
मरियम-उज-जमानी समुद्री व्यापार करत होत्या आणि त्यांच्याकडे मोठी जहाजे असल्याचे सांगितले जाते.
Jodha Akbar
Esakal
अकबराला जोरू का गुलाम म्हणायचे पण खरंतर तो घाबरत नव्हता, तर त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि बुद्धिमत्तेचा आदर करत होता.
Jodha Akbar
Esakal
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Esakal