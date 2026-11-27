संतोष कानडे
मुघल बादशहा अकबराने १५८२ मध्ये 'दीन-ए-इलाही' नावाची आध्यात्मिक विचारप्रणाली सुरू केली.
या विचारप्रणालीला 'तौहीद-ए-इलाही' म्हणजेच ईश्वराचे एकत्व असेही म्हटले जाते.
विविध धर्मांमधील चांगल्या शिकवणी एकत्र आणण्याचा अकबराचा यामागे प्रयत्न होता.
इस्लाम, हिंदू, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मातील काही विचारांचा त्यावर प्रभाव होता.
सर्व धर्मांचा आदर, नैतिकता, दया आणि सहिष्णुता यांना या विचारप्रणालीत महत्त्व होते.
अकबराने आपल्या दरबारातील निवडक व्यक्तींनाच या विचारप्रणालीचे अनुयायी म्हणून स्वीकारले.
ही सामान्य लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केलेली धर्मव्यवस्था नव्हती, तर मर्यादित अनुयायांचा आध्यात्मिक पंथ होता.
इतिहासकारांमध्ये याला स्वतंत्र धर्म म्हणावे की आध्यात्मिक चळवळ, याबाबत मतभेद आहेत.
अकबराच्या मृत्यूनंतर १६०५ मध्ये या विचारप्रणालीचा प्रभाव जवळजवळ संपुष्टात आला.
पुढील मुघल बादशहांनी ती पुढे चालवली नाही आणि कालांतराने दीन-ए-इलाही लुप्त झाले.