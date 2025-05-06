दारू प्यावी की नाही? आयुर्वेदात काय सांगितलय?

संतोष कानडे

गैरसमज

दारु पिण्याविषयी अनेक समज गैरसमज आहेत. दारु प्यावी की नाही? असा प्रश्न अनेकांना कायम सतावत असतो.

आयुर्वेद

दारुविषयी आयुर्वेदामध्ये नेमकं काय म्हटलंय, याविषयी आयुर्वेदाचार्य डॉ. मानसी मेहेंदळे धामणकर यांनी एका मुलाखतीत माहिती दिली.

दारु

डॉ. मेहेंदळे म्हणतात, मदिरा फर्मेंटेड असते त्यामुळे नशा येते. लोक म्हणतात आम्ही टेन्शन आल्यानंतर दारु पितो.

मद्यपान

आयुर्वेदानुसार, औषध म्हणून कधी कधी मद्यपान करावं, तेही ऋतुनुसार सोमरस प्राशन करावं.

बेशुद्ध

डॉ. मेहेंदळे पुढे सांगतात, अनेस्थिशिया नव्हता तेव्हा रुग्णाला मदिरा देऊन, त्याला बेशुद्ध करुन सर्जरी केली जात असे. असे ग्रंथांमध्ये उल्लेख आहेत.

डॉक्टर

मानसाने कोणतीही गोष्ट प्रमाणात करायला हवी. परंतु नेहमी दारु पित असाल तर चुकीचं आहे, असं डॉक्टर पुढे सांगतात.

योग्य ऋतू

योग्य प्रमाण, योग्य ऋतू आणि डॉक्टरांची परवानगी असेल तर चालेल. कारण विषसुद्धा योग्य प्रमाणात शरीरात गेलं असेल तर त्याचा त्रास होत नाही.

दारुची गरज नाही

परंतु आयुष्यामध्ये दारुची गरज नाही, ती नाही घेतली तरी चालेल.. असं डॉक्टर मेहेंदळे सांगतात.

मद्यपान टाळणं

एकंदरीच स्वतःवरचा कंट्रोल आणि शक्य तितक्या वेळा मद्यपान टाळणं गरजेचं आहे.

काश्मिरी महिलांच्या अंतर्वस्त्रावरुन औरंगजेबने लावले होते नियम

येथे क्लिक करा