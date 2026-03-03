दारू प्यायल्याने शरीरातील 'हा' भाग सर्वात आधी होतो खराब!

Aarti Badade
आजच्या काळात मद्यपान करणे ही अनेकांसाठी सामान्य गोष्ट झाली आहे, परंतु याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम अत्यंत घातक असतो.
तुम्हाला माहीत आहे का, दारू शरीरात गेल्यावर सर्वात आधी कोणत्या अवयवावर हल्ला करते? याचे उत्तर आहे - लिव्हर (यकृत).
दारू प्यायल्यामुळे लिव्हरमध्ये हळूहळू फॅट (चरबी) जमा होऊ लागते. यालाच 'फॅटी लिव्हर' असे म्हटले जाते, जी आजाराची पहिली पायरी आहे.
दारूचे सतत आणि जास्त सेवन केल्यामुळे 'सिरोसिस' नावाचा गंभीर आजार होतो, ज्यामुळे लिव्हर कायमचे खराब होऊ शकते.
जास्त मद्यपानामुळे 'अल्कोहोलिक हेपेटाइटिस' होतो. यामध्ये लिव्हरला मोठी सूज येते आणि त्याची कार्यक्षमता झपाट्याने कमी होते.
मद्यपानामुळे लिव्हर केवळ निकामी होत नाही, तर ते हळूहळू सडू लागते. परिणामी, शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्याचे काम थांबते.
लिव्हर खराब झाल्यास संपूर्ण शरीर आजारी पडते. त्यामुळे स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी दारूपासून दूर राहणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.
