आतडे होतील साफ! मूळव्याध टाळण्यासाठी आहारात करा ‘हे’ बदल

Aarti Badade

बद्धकोष्ठता - मूळव्याधाचे मूळ कारण

चुकीचा आहार आणि शारीरिक हालचालींच्या अभावामुळे बद्धकोष्ठता होते. पोट व्यवस्थित स्वच्छ न झाल्यामुळे गुदद्वाराच्या नसांवर ताण येतो आणि मूळव्याधाची समस्या उद्भवते.

मूळव्याधाची गंभीर लक्षणे

शौचाच्या वेळी रक्तस्त्राव होणे, गुदद्वाराच्या जागी खाज किंवा गाठ जाणवणे, बसताना त्रास होणे आणि सतत थकवा जाणवणे ही मूळव्याधाची प्रमुख लक्षणे आहेत.

फायबरयुक्त आहाराची जादू

आतडे स्वच्छ ठेवण्यासाठी आहारात फायबरचे प्रमाण वाढवा. फायबरमुळे मल मऊ होतो, ज्यामुळे शौचास त्रास होत नाही आणि आतड्यांमधील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते.

पाणी पिण्याचे महत्त्व

दिवसभरात भरपूर पाणी प्यायल्याने आतड्यांमधील मल कोरडा पडत नाही. यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि मूळव्याधाच्या वेदनांपासून मोठ्या प्रमाणात आराम मिळतो.

'हे' पदार्थ आवर्जून खा

ओट्स, नाचणी, हिरव्या पालेभाज्या, सफरचंद, पेरू आणि ताक यांचा दैनंदिन आहारात समावेश करा. हे पदार्थ पचायला हलके असून आतड्यांचे आरोग्य उत्तम राखतात.

मांसाहार आणि तिखट

चिकन, मटण आणि अतितिखट पदार्थांचे सेवन टाळा. मांसाहार पचवण्यासाठी आतड्यांना जास्त पाणी लागते, ज्यामुळे अपचन होऊन बद्धकोष्ठता वाढण्याची शक्यता असते.

वेळीच उपचार करा

मूळव्याध हा 'सायलेंट किलर' आजार ठरू शकतो. लक्षणे दिसताच घरगुती उपायांसोबतच तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शस्त्रक्रियेची वेळ येणार नाही.

