थंडीत दारु पिल्यावर लोकं लगेच का झिंगतात? भाऊ त्यामागं आहे विज्ञान, क्लिक करून बघाच

हिवाळ्यात दारूचे परिणाम हळूहळू जाणवतात, ही धारणा अंशतः खरी आहे; परंतु याचा अर्थ थंडीत दारू पिणे सुरक्षित नाही.

शरीरावर अल्कोहोलचा परिणाम

अल्कोहोलमधील इथेनॉल (Ethanol) मेंदूतील रिसेप्टर्सवर परिणाम करते, ज्यामुळे न्यूरोनल क्रियाकलाप मंदावतो आणि व्यक्तीला नशा (Intoxication) वाटते.

मंदावलेला चयापचय

थंडीत शरीराची चयापचय क्रिया (Metabolism) मंदावते, कारण शरीराला उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी जास्त ऊर्जा लागते; यामुळे नशा हळूहळू (Slowly) जाणवते.

रक्तप्रवाह कमी

थंड हवेत शरीर रक्तप्रवाह (Blood Flow) आतल्या अवयवांकडे केंद्रित करते, त्यामुळे अल्कोहोल संपूर्ण शरीरात समान रीतीने वितरित होत नाही.

उष्णतेचा भ्रम

अल्कोहोल पिल्यावर लगेच उष्ण वाटू शकते, परंतु हा केवळ भ्रम (Illusion) आहे. अल्कोहोल शरीराचे वास्तविक तापमान (Body Temperature) वाढवत नाही.

हायपोथर्मियाचा धोका

अल्कोहोल शरीराचे किमान तापमान कमी करू शकते, ज्यामुळे हायपोथर्मियाचा (Hypothermia) धोका वाढतो. बाहेर जास्त वेळ घालवणे विशेषतः धोकादायक आहे.

तज्ज्ञांचा सल्ला

तज्ज्ञांनी थंडीत अल्कोहोलचे सेवन मर्यादित ठेवण्याची आणि ते उबदार, संरक्षित वातावरणातच पिण्याची शिफारस केली आहे.

