WHO चा इशारा; दारू मेंदूसाठी 'विष'! 'या' महत्त्वाच्या भागांना हानी पोहोचवते

Aarti Badade

मोठा गैरसमज

अनेकांना वाटतं, कमी प्रमाणात दारू पिणे आरोग्यासाठी चांगलं आहे. पण हे खरं नाही.

डॉक्टरांचा इशारा

जास्तच नाही, तर कमी प्रमाणात अल्कोहोल देखील मेंदूच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित नाही.

WHO काय म्हणते?

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) म्हणते की, कोणत्याही प्रमाणात अल्कोहोल तुमच्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित नाही.

मेंदूचे आकुंचन

दीर्घकाळ दारू पिल्याने मेंदू हळूहळू आकुंचन पावतो, ज्यामुळे निर्णय घेण्याची आणि स्मरणशक्तीची क्षमता कमी होते.

मेंदूला सूज

अल्कोहोलमुळे मेंदूच्या पेशी सुजू शकतात, ज्यामुळे मज्जातंतूंचे नुकसान होऊन अल्झायमर सारख्या आजारांचा धोका वाढतो.

झोपेचा त्रास

दारूमुळे सुरुवातीला झोप लागली तरी ती गाढ नसते. यामुळे दुसऱ्या दिवशी थकवा जाणवतो आणि मेंदूची दुरुस्ती योग्यरित्या होत नाही.

मनःस्थिती आणि वर्तनात बदल

सतत मद्यपान केल्याने चिंता, नैराश्य वाढते. यामुळे तुम्ही चुकीचे आणि घाईचे निर्णय घेऊ शकता.

