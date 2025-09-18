WHO चा इशारा; दारू मेंदूसाठी 'विष'! 'या' महत्त्वाच्या भागांना हानी पोहोचवते

Aarti Badade
अनेकांना वाटतं, कमी प्रमाणात दारू पिणे आरोग्यासाठी चांगलं आहे. पण हे खरं नाही.
जास्तच नाही, तर कमी प्रमाणात अल्कोहोल देखील मेंदूच्या आरोग्यासाठी सुरक्षित नाही.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) म्हणते की, कोणत्याही प्रमाणात अल्कोहोल तुमच्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित नाही.
दीर्घकाळ दारू पिल्याने मेंदू हळूहळू आकुंचन पावतो, ज्यामुळे निर्णय घेण्याची आणि स्मरणशक्तीची क्षमता कमी होते.
अल्कोहोलमुळे मेंदूच्या पेशी सुजू शकतात, ज्यामुळे मज्जातंतूंचे नुकसान होऊन अल्झायमर सारख्या आजारांचा धोका वाढतो.
दारूमुळे सुरुवातीला झोप लागली तरी ती गाढ नसते. यामुळे दुसऱ्या दिवशी थकवा जाणवतो आणि मेंदूची दुरुस्ती योग्यरित्या होत नाही.
सतत मद्यपान केल्याने चिंता, नैराश्य वाढते. यामुळे तुम्ही चुकीचे आणि घाईचे निर्णय घेऊ शकता.
