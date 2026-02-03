रोज एक ग्लास दारू पिताय? 'या' जीवघेण्या आजाराचा धोका वाढतोय!

Aarti Badade

एक पेगही ठरू शकतो घातक!

अनेक लोक केवळ एकच पेग पितो असं म्हणून स्वतःची सुटका करून घेतात, पण हाच एक पेग मृत्यूला आमंत्रण देऊ शकतो.

मुखाच्या कर्करोगाचामोठा धोका

रोज मद्यपान केल्यामुळे मुखाचा कर्करोग होण्याची शक्यता कित्येक पटींनी वाढते, असे एका संशोधनातून समोर आले आहे.

संशोधनातील धक्कादायक आकडेवारी

मुख कर्करोग असलेल्या १० पैकी ६ रुग्णांमध्ये तंबाखूच्या सेवनासोबतच मद्यपानाची सवय असल्याचे आढळून आले आहे.

शरीरात तयार होतोय 'हा' विषारी पदार्थ

मद्यपानामुळे शरीरात 'अ‍ॅसिटाल्डिहाईड' नावाचा घातक पदार्थ तयार होतो, जो मुखातील निरोगी पेशी नष्ट करतो.

लाळेच्या प्रमाणावर होतो परिणाम

मद्यपानामुळे मुखातील नैसर्गिक लाळेचे प्रमाण कमी होते, ज्यामुळे खराब झालेल्या पेशींची दुरुस्ती होणे कठीण होते.

नसा आणि अवयव

रोजच्या मद्यपानामुळे केवळ कॅन्सरच नाही, तर यकृत आणि मज्जासंस्थेवरही अत्यंत वाईट परिणाम होतात.

व्यसन सोडणे

जर तुम्हाला वाटत असेल की थोड्या प्रमाणात मद्यपान सुरक्षित आहे, तर हा तुमचा सर्वात मोठा गैरसमज आहे.

वेळीच सावध व्हा!

आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मद्यपानापासून लांब राहा आणि काही लक्षणे दिसल्यास त्वरित तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

